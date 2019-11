Lukijalta: Veteraaneille tarjottava ilmainen kotihoito pitäisi ulottaa kaikille vanhuksille

Rintamaveteraanit saavat ilmaisen kotihoidon ensi kuun alusta lähtien. Tähän asti sotainvalidit ovat saaneet tuon edun, ja nyt se koskee kaikkia veteraaneja. Asia on erittäin hyvä ja kannatettava. Vihdoin viimein osataan arvostaa heidän panostaan itsenäisen Suomen hyväksi.

Asialla on tosin myös murheellinen puoli. On vanhuksia, jotka ovat eläneet sodan kauheuden, niukkuuden ja hengissä selviytymisen ajan, niin valitettavasti kaikki heistä eivät ole voineet hakea Veteraanitunnusta.

On varmasti muitakin vanhuksia, jotka eivät ole saaneet tai voineet hakea tunnusta.

Seuraava tarinani kertoo sellaisesta vanhuksesta. Hän on joutunut lähtemään rajan takaa Laatokan rannalta evakoksi kauas länsirannikolle, Pohjanmaalle, mukanaan vain sen verran omaisuutta, minkä on jaksanut kantaa. On ollut useita paikkoja missä yöpyä ja selviytyä edes jotenkin arjesta ja sodan tuomasta kauheudesta, julmuudesta ja niukkuudesta. Hän teki myös hyvin arvokasta työtä lottana rintamalla, josta on säilynyt Lotta Svärd -merkki näille päiville asti. Rauhan tultua oli etsittävä oma paikka, rakennettava oma koti ja myös perheen perustaminen tuli ajankohtaiseksi. Asetuttiin asumaan tänne Etelä-Karjalaan pieneen kuntaan elinkeinona maanviljelys ja karjanhoito. Tosin kodin paikka muuttui silloinkin muutaman kerran. Kaikki paperit ja tavarat eivät seuranneet mukana evakkotiellä ja muutoissa, jotain jäi pois, jotain hyvinkin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Ei voinut tietää, mitä pitää säilyttää kuin aarretta ja mistä voi luopua. Asia kyllä selvisi myöhemmin, kun veteraanien asioita alettiin vihdoinkin arvostaa.

Kun Veteraanitunnus tuli haettavaksi, tarvittiin tietyt dokumentit ja paperit, millä voitiin todistaa asioita, jolla tuo tunnus olisi myönnetty. Nyt puuttui dokumenteista yksi tärkeä paperi ja Veteraanitunnusta ei voinutkaan hakea. Kaikki asiaan kuuluvat edut on jäänyt ja jää saamatta. On varmasti muitakin vanhuksia, jotka eivät ole saaneet tai voineet hakea tunnusta.

Edellä kerrotusta tarinasta jokainen voi huomata, ettei kaikkia papereita voinut olla enää tallessa ja kuka olisi voinut uskoa silloin niiden mittaamattoman tärkeyden ja arvon.

Minusta tämä kotihoidon etu kuuluisi kaikille vanhuksille jo tasa-arvon puolesta, miehille ja naisille – heille jotka ovat eläneet sodan kauhut, mutta pystyneet auttamaan Suomea itsenäisyyden ja jälleenrakentamisen tiellä.

Riitta Munnukka, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta