Lukijalta: Minkä takii meil pitää Lappeenrannassa olla oma lentokenttä?

Meillä on Lappeenrannassa just tälläne tässä mielipiteessä tarkoitettu maakunnallinen lentokenttä. Se olisi mennyt varmaa jo 10–15 vuotta sitten konkurssiin ellei Lappeenrannan kaupunki jatkuvasti joka vuosi pumppaisi siihe rahaa pitääkseen lentokenttäyhtiön keinotekoisesti hengissä. Jokunen vuosi sitte (en muista tarkkaa vuosilukua) yhtiön pelastamiseksi kaupunki suurin piirtein lahjoitti (ei tarvii maksaa ikinä takas) 400 000 € yhtiön kassaan.

Siis onko täs touhus mitää järkee?

Miun mielest ei tosiaakaa oo jären hitustakaa. Oon kuullu laskelman, et ollaksee kannattava meidän kentällämme pitäis olla 80 000 matkustajaa/vuosi. No, tähän astinen ennätys on muistaaksein 65 000–70 000 matkustajaa jotain viis vuotta sitten.

Tavoitteesta jäätiin siis ainakii 10 000 maksavaa asiakasta jälkee! Elikkä johtopäätös tästä älyttömästä veronmaksajien rahojen hummaamisesta: hukkaan on menny jok'ikinen sentti pohjattomaan kaivoon.

Mie en kerta kaikkiaa ymmärrä, et minkä takii meil pitää olla oma lentokenttä, joka ei koskaan tuu pärjäämää omillaa (vaik koronaa ei oiskaa).

Se on jo teoreettinen mahdottomuus: väestöpohja ja sen rakenne ei riitä.

Oha tääl muutama iso firma, esim. UPM ja Outotec (ent. Larox), jotka käyttää lentokentän palveluita ainakii jossain määrin, mut siitä tuleva matkustajavirta ei riitä alkuunkaa, jotta lentokenttämme liiketoimista pääsis edes +/- nollatulokseen.

Petri Häkkinen

Lappeenranta