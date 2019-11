Lukijalta: EU:n metsäpolitiikka on epäreilua — Valtaosa maapallon lehtivihreästä on metsissä

Hiilinielut ovat asian ydin, kun ilmastonmuutoksen haittoja halutaan torjua. Kysymys on ihmisen tuottaman hiilidioksidin ja olemassa olevan lehtivihreän välisen tasapainon saavuttamisesta. Valtaosa maapallon lehtivihreästä on metsissä, minkä vuoksi keskustelu ihan konkreettisesti ajautuu metsään.

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen peräänkuuluttaa metsäkeskusteluun kansainvälisempää näkökulmaa (ES 6.11.). Kataisen oma näkökulmakin on aika kapea, kun hän toteaa, että meillä metsävarat kasvavat ja nielu on suuri. Ongelma on maailmanlaajuinen ja tässä suhteessa Suomen metsävarat ovat pieni, mutta ei merkityksetön tekijä.

On tietysti selvää, että Suomen tulee hoitaa oma osuutensa. Tässä suhteessa on myös onnistuttu. Metsämme kasvavat hakkuita nopeammin. Suuri osa kasvusta tapahtuu kuitenkin nuorissa metsissä, jotka eivät ole hakkuukypsiä. Tällä hetkellä hakkuita ei siis voida lisätä, mutta tulevaisuus näyttää paremmalta. Vaarana kuitenkin on, että ilmastonmuutoksen seurauksena tuholaisten ja myrskyjen aiheuttamat vahingot lisääntyvät.

Metsäkeskustelun näkökulman laajentaminen Kataisen toivomaan kansainvälisempään suuntaan voidaan aloittaa Euroopasta, vaikka sekin on ongelman laajuus huomioon ottaen pieni alue.

Mielestäni ei ole reilua, että maat, joissa metsät on jo kauan sitten hakattu peltojen tieltä, lukevat EU:ssa lakia suomalaisille vaatien hiilinielujen kasvattamista ja hakkuiden rajoittamista. Reilumpaa olisi, jos kaikille jäsenmaille asetettaisiin metsitysvelvoite suhteessa maassa tuotetun hiilidioksidin määrään.

Voi olla, että suuret jäsenmaat tyrmäävät ehdotuksen, mutta kyllä pitäisi olla rohkeutta nostaa asia esille. Sitä vartenhan suomalaiset ovat Kataisenkin Euroopan parlamenttiin äänestäneet.

Asko Munukka,

Lappeenranta