Lukijalta: SaiPa on siirtynyt maalivahtiasioissa hankintalinjalle

Vuosikymmenet on totuttu Saipassa hyvään maalivahtipeliin. Vuosina 1970 –2008 joka vuosi oli tarjolla A-junioreista 1 –2 maalivahtia edustusjoukkueen rinkiin. Omatuotanto toimi. SaiPassa on valmennettu maailmanluokan maalivahteja liigaan ja jopa NHL:ään. Vuoden 2008 jälkeen on siirrytty hankintalinjalle, "oma kaivo on tyhjä".

Lappeenranta on suhteellisen pieni kaupunki ja kiekkopiireissä kaikki tuntevat toisensa ja asioiden taustat sekä syyt. On usein vaikea myöntää jonkun ihmisen vaikutus pitkällä aikajanalla seuran valmennuspuolella ja siitä saatu hyöty koko keltamustaperheelle.

Ennen kaikkea ihmetyttää, miten Marski Innasen tuottama maalivahtiaines ja tapa toimia pyyhkäistiin seurajohdon taholta jopa hieman ontuen sivuun. Miehen meriitit kestävät vertailun. Me kaikki vanhenemme ja ajastaan askel hidastuu, mutta niin kauan kuin yläpäässä ajatus pyörii ja ennenkaikkea se "jääkiekon tietokirja" pysyy muistissa jo pelkkänä teoriana, olisi viisasta hyödyntää sitä.

Pitkän linjan tietoa olisi varmasti tarjolla, jos myönnettäisiin sukupolvien välinen kuilu ja oltaisiin valmiita kuulemaan asioita ennen "perhostyyliä". Tässä asiassa ei tarvitse neuvotella siirtosummista. Melko vähällä vaivalla varmasti löytyisi taustatietoa yhteisen asian eteen ja seuran eduksi.

Matti Sihvonen, Lappeenranta