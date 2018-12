Lukijalta: Jumalatarve ei todista jumalien olemassaolosta

Veli Tammilehto on taas pahoittanut mielensä (ES 6.12.) nyt Vapaa-ajattelija järjestöjen innosta houkutella eroamaan kirkosta käyttämällä uskomisesta halventavia ilmaisuja. Hän vetoaa, että ”Kai kristittykin saa tuoda esiin joukon faktoja kristillisyydestä näin joulun lähestyessä.” ja että ”Maailmassa on 2,5 miljardia kristittyä, osa vain nimellisesti, mutta suuri osa heistä armolahjan saaneita.

Kristittyjen joukossa on nykyään paljon maailman huipputiedemiehiä, joilla on elävä usko Jumalaan ja raamatun totuuteen.”

Kaikin mokomin! Mutta kyllä kristillinenkin fundamentalismi esittää paljon perättömiä väittämiä. Esimerkkinä tuo ”paljon huipputiedemiehiä”.

Tieteellisen tiedon avulla minä luovuin uskomasta Jumalaan, jumaliin ja minkään yliluonnollisen olemassaoloon. Kaikesta huolimatta ymmärrän, että yksilöt olemme erilaisia tarpeiltamme ja että hyvin pitkälle koulutetuissa ihmisissä on joukossa niitä, joilla on vahva jumalatarve.

Intomielisesti uskovan äidin kaitsemana olin hyvin ahdistunut uskonkysymyksistä jopa keski-ikään. Sitten vaan lakkasin uskomasta ja se toi sen, mitä usko ei lupauksistaan huolimatta tuonut. Itse en ole pitkälle koulutettu mutta ateistina tai uskonnottomana laulan ihan mielelläni virsiä.

Jumalatarve ei todista mitään Jumalan tai jumalien olemassaolosta.

Uskonnoilla ja uskonnollisella uskolla on ollut sijansa ja merkityksensä menneinä vuosisatoina ja vuosituhansina. Nyt valistunut ihminen näkee yleensä toisin: hän ymmärtää, että Jumalan tai jumalien palvelu ja niille uhraaminen on taikauskoa. Ja että panostaminen uskontoon, muutoin kun historiallisena perinteen vaalimisena, on hyödytöntä.

Kristinusko suurimpana uskontona on myös arvoton todiste sen ”pyhyydestä”, sillä yhä suurempi osa kristityistä on maallistuneita, joille Jeesus syntien sovittajana, vapahtajana, pelastajana, Jumalan poikana ym. ei merkitse muuta kuin kirkollisen perinteen kuvaa menneiden aikojen uskomisen tavoista.

Esko Aspivaara, Savonlinna