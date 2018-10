Lukijalta: Maakunta- ja sote-uudistus tulee saada maaliin

Mielestäni nyt on aika viedä maakunta- ja sote-uudistus maaliin. Turha ja tahallinen viivyttely maksaa yhteiskunnalle rahaa ja ajanpeluu vaarantaa koko uudistuksen. Epätietoisuus aiheuttaa ylilyöntejä ja harkitsemattomia toimia esimerkiksi sote-kiinteistöjen myynnissä.

Lähes kaikki ovat yhtä mieltä, siitä että uudistusta tarvitaan. Kysymys on meidän kaikkien parhaasta. Tehdään uudistus ennen kuin se ajallisesti karkaa käsistä. Oppositio ei ole pystynyt esittämään parempaa vaihtoehtoa.

Sote- ja maakuntauudistuksessa päätöksenteko siirtyy lähemmäksi ihmisiä. Uudistus turvaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia alueensa asioihin. Sitähän me tarvitsemme, vaikutusvaltaa lähellä oleviin asioihin. Monessa Euroopan maassa, esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa, on käytössä maakuntaa vastaavat maantieteelliset alueet. Suomi on täysin poikkeava maa kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun osalta.

Rakenteellisen uudistuksen puute vaikuttaa meidän uskottavuuteen jo ulkomailla, luottoluokittaja eivät uskalla nostaa luokitusta, kun emme saa asioita päätökseen. Jatkossa tämä voi vaikuttaa lainojemme korkotasoon.

Uudistusta on yritetty jo monen hallituksen aikana. Yhtä viisasten kiveä ei ole löydetty, eikä varmaan löydetäkään. Mikään ei ole valmista kerralla ja muutoksia varmaan vielä tulee matkan varrella. Lopetetaan vatvominen ja viedään asia yhdessä maaliin.

Jari Karhu, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta