Lukijalta: Veronkierron purkutalkoilla on kansantalouteen saatavissa 10 miljardia euroa vuodessa

Suomi velkaantuu muutaman miljardin euron vuosivauhtia. Kerätyt verot eivät siis riitä kattamaan menoja. Talouden tasapainottamiseksi on kuritettu työttömiä ja pienipalkkaisia sekä leikattu muun muassa koulutuksesta – käytännössä sahattu omaa oksaa ja haitattu tulevaisuuden elinvoimaa.

Julkisen sektorin tehostaminen tarkoittaa käytäntöön vietynä opettajien, poliisien ja sairaanhoitajien virkojen vähentämistä. Huonoina aikoina yksityiseltä puolelta ei löydy töitä, joten tehostaminen voi tarkoittaa ihmisten siirtämistä työtätekevistä toimettomiksi. Se ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Vähälle huomiolle talouden tasapainottamisessa on jäänyt harmaan talouden kitkentä. Harmaan talouden, veronkierron ja suuryhtiöiden verosuunnittelun aiheuttamia veromenetyksiä on vaikea arvioida, mutta suuruusluokka on vuositasolla 10 miljardia euroa.

Vuosien mittaan poliitikot ovat erilaisia ryhmiä miellyttääkseen ja muista sekalaisista syistä tehneet verotukseen lähes 200 poikkeamaa, jotka vähentävät tänäkin vuonna yhteiskunnan verotuloja yli 28 miljardilla eurolla. Tyypillisesti näitä poikkeamia on helpompi säätää kuin purkaa. Osa veropoikkeamista on perusteltuja, mutta osa on talouden ja ympäristön kannalta haitallisia.

Harmaan talouden, veronkierron, verosuunnittelun ja veropoikkeamien purkutalkoilla verotuloja pystyttäisiin kasvattamaan merkittävästi. Valtio- ja kuntatalous saataisiin tasapainoon ja veronalennukset ja muut toimet voitaisiin kohdentaa kilpailukyvyn, työllisyyden ja ympäristön kannalta järkevämmin.

Kimmo Klemola, tekniikan tohtori, kansanedustajaehdokas (vihr.), Lappeenranta