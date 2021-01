Lukijalta: Suhtautuminen huumausaineisiin on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan

Mennyt vuosi ja jo myös alkava vuosi on nostanut useasti esiin erityisesti nuorten tekemät väkivallanteot, jotka ovat olleet monessa tapauksessa pitkän jatkumon traaginen lopputulos. Päihteet ja ongelmat ovat useassa tapauksessa liittyneet tapauksiin.

Lappeenrannassa etsittiin viime vuonna muun muassa COVID-19 viruksen viitteitä jätevesistä. Jätevesistä paljastui myös se, että Lappeenrannassa kokoonsa nähden käytetään varsin paljon koviakin huumausaineita. Päivittäin saa lehdestä lukea, kuinka eri puolilla kaupunkia tapahtuu varasto- tai työmaamurtoja ja päivittäin poliisi pysäyttelee huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajavia kuljettajia. Suurilta osin tekojen takana on nuoria henkilöitä.

Nuorissa on tulevaisuus, ja niin sen täytyy olla jatkossakin. Edelleen suurin osa nuorista ei näihin otsikon asioihin liity mitenkään, toivottavasti jatkossa yhä harvempi.

Vuonna 2019 tehtiin ESPAD-kysely, joka suoritetaan joka neljäs vuosi 9-luokkalaisille nuorille. Seuraava tutkimus tullee siis 2023. Tuossa edellisessä tutkimuksessa huolestuttavinta oli Suomessa nuorten asenteen muuttuminen muun muassa kannabista kohtaan. Varsin moni oli sitä kokeillut ja koki sen riskittömäksi. Suomessa suunta oli ylöspäin, kun taas esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa alaspäin.

Suhtautuminen huumausaineisiin on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan. Meillä nuorten alkoholinkäyttö ja tupakointi oli ja toivottavasti on edelleen vähentynyt.

Viime vuoden tilastoja en ole vielä nähnyt, mutta se viesti mitä kuuluu muun muassa eri viranomaisten lausunnoista on huolestuttava. Nuorten päihteidenkäyttöön, asenteisiin niitä kohtaan ja käytöstä aiheutuviin ongelmiin pitää pystyä puuttumaan jo hyvissä ajoin. Ei voi olla ainakaan mitään taloudellista syytä, minkä vuoksi näin ei toimita.

Niin Suomessa ja eritoten Lappeenrannassa on tehty hyvää moniviranomaistyötä esimerkiksi lasten ja nuorten näpistelyn matalan kynnyksen puuttumisella. Tuolla on käsitykseni mukaan saatu paljon hyvää tulosta aikaan. Tuota samaa ennakkoluulotonta ja pitkäjänteistä työtä tarvitsevat ne päihdeongelmaiset nuoret ja koko yhteiskunta.

Ei sillä, etteikö tehtäisi, mutta varmasti voidaan tehdä enemmänkin? Nopea ja jo ennaltaehkäisevä puuttuminen on erittäin tärkeää ja saattaa pelastaa nuoren elämän, jonkun hengen ja säästää pitkän pennin yhteiskunnan varoja. Nämäkään ongelmat eivät vaikenemalla parane, vaan niistä on uskallettava puhua ja toimia. Niiden pöydälle nostaminen on jokaisen parhaaksi.

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Lappeenranta