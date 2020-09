Lukijalta: Sukupuolen moninaisuus näkyväksi

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassamme. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvista yläkouluikäisistä koulukiusaamista koki 23 prosenttia, kun muilla samaan ikäryhmään kuuluvilla nuorilla luku oli kuusi prosenttia.

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan tasa-arvolain uudistus, joka laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan laissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai jollain muulla tavalla.

Laissa on myös velvoitettu viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat ennaltaehkäisemään syrjintää. Yksi tapa ennaltaehkäistä esimerkiksi muunsukupuolisiin nuoriin kohdistuvaa syrjintää, on puheessa ja täällä mielipidekirjoituksissa huomioida sukupuolen moninaisuus. Puhuttaessa nuorista, tulee puhua myös muista kuin tytöistä ja pojista. Ei-binääristen lasten ja nuorten näkyväksi tuominen puheen tasolla viestii nuorelle tai lapselle että hänen identiteettiään kunnioitetaan ja hän on arvokas.

Christina Nenonen

puheenjohtaja, Lappeenranta Pride ry