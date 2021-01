Lukijalta: Vastaus Ari Toivosen kirjoitukseen: Myö liikutaa – missä ja miten?

Ari Toivonen on huolissaan kävelijöiden liikuntamahdollisuuksista talvisin Lappeenrannassa ja esittää aiheesta kysymyksiä liikuntajohtajalle (Etelä-Saimaan mielipide, lukijalta 27.1.2021).

Talvikävelyn ja hiihdon yhteensovittaminen kaupunkiympäristössä talven tultua on herättänyt keskustelua niin Lappeenrannassa kuin muissakin kunnissa.

Nykytilannetta arvioitaessa, on pakko hiukan palata historiaan. Lappeenrannan kuntoradat, silloiset pururadat, on rakennettu pääosin 1970–1980-luvulla. Ne on aikanaan rakennettu ympärivuotiseen käyttöön, sulan maan aikana jalkaisin ja talvella suksin liikkuville kuntalaisille. Kävelijöiden tarve tulla talvisin kuntoradoille kasvoi 2000-luvun alkuvuosina, ja osin siihen vaikuttivat vähälumiset talvet.

Hiihtolatujen ja kävelyreittien lisäksi Lappeenrannan kaupunki pyrkii mahdollistamaan myös muita talviurheilulajeja, kuten luistelua ja pyöräilyä. Kaupunki on investoinut kaupungin monipuolisiin liikuntaolosuhteisiin viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä n. 30 miljoonaa euroa. Yhteispotista on investoitu kävely- ja pyöräteihin n. 7,7 milj. euroa, kuntoratojen perusparannuksiin n. 800 000 euroa ja Huhtiniemen suosittuun rantaraittiin n. 500 000 euroa. Lisäksi on rakennettu muun muassa 7 ulkokuntosalia, jotka ovat pääosin käytettävissä myös talvella. Tekojääkenttiä on rakennettu kaksi, Kimpiseen ja Voisalmeen. Joutsenon tekojään rakentaminen alkaa tänä vuonna.

Kuluvana talvena ulkoliikunta on ollut erittäin suosittua. Ulkoilijoita on näkynyt runsaasti kävely- ja pyöräteillä, luonnon poluilla, hiihtoladuilla ja luistelukentillä. Kävijämittareiden mukaan vuoden ensimmäisellä viikolla esim. lentokentän latua on kierretty vajaat 2000 kertaa, Huhtiniemen tykkilumilatua reilut 1000 kierrosta, Kimpisen tekojäällä oli käynyt vajaat 1000 luistelijaa. Huhtiniemen kuntoportaitakin oli noustu liki 1000 kertaa.

Itse olen erityisen iloinen siitä, että ulkoliikuntapaikoille ovat löytäneet eri-ikäiset kuntalaiset. Lasten- ja nuorten osuus on ollut aikaisempiin vuosiin verrattuna ilahduttavan runsasta. Vielä kun Saimaan jäät vahvistuvat ja pääsemme liikkumaan sinne, monen ulkoliikkujan toivetalvi toteutuu.

Liikuntatoimi pyrkii tekemään parhaansa, Suomen eri vuodenajat huomioiden, lappeenrantalaisten liikkujien eteen. Aivan kaikkien toiveita emme pysty täyttämään, mutta luulen, että kuitenkin merkittävän osan.

Käsitykseni mukaan parhaaseen lopputulokseen päästään yhteistyöllä ja toisten huomioimisella. Vastakkainasettelulla tuppaa tulemaan vain riitoja ja huonoa mieltä.

Myö liikutaa!

Pasi Koistinen

Liikuntajohtaja

Lappeenrannan kaupunki