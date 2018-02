Lukijalta: Saaristokaupunki nyt

Kuopiossa on iloittu saaristokaupunki Petosesta. Käytännöllisesti katsoen kaikista kodeista Kallavesi näkyy. Taloudellisesti kuin asukasmäärän kehittymisestä katsoen hanke on ollut loistava. Vuonna 1986 aloitettu projekti on kasvanut noin 13 000 puistokaupunginosaksi 10–12 kilometrin etäisyydellä Kuopion keskustasta.



Lappeenrannassakin viime vuosituhannella haaveiltiin saaristokaupunginosasta, joka olisi tukeutunut Mikonsaareen – haaveeksi jäi.



Minulla on ollut tilaisuus ajatusten vaihtoon erään maamme kokeneimmista kaavasuunnittelijoista kanssa. Menneenä syksynä kävimme arvioimassa Taipalsaaren kehitysmahdollisuuksia. Kunnan käyttöön saimme muistion pikahavainnoista.



Aikaa on sopivasti taas kulunut ja ajatukset kypsyneet. Tämän viikon maanantaina tavatessamme arkkitehti nosti ajatuksen kehittää Taipalsaaren laatukäytävää Petosen mallin mukaiseksi saaristokaupungiksi. Valmiita viipaleita on Kirjamoinniemen, Konstun, Saimaanharjun, Hauhianrannan, Pappilanniemen ja -kankaan alueet. Kunta omistaa Kuivanketveleen eteläpään kaavoituskelpoisen alueen, entisen Taipalsaaren sairaalan alueen sekä alueita Jauhialan kylästä. Lisäksi Konstunrannan kaava on hyväksytty valtuustossa, joskin valituksenalainen.



Aineksia saaristokaupungin aikaansaamiseksi on tarjolla erinomaisesti. Kannattaisi kysyä Kuopiosta Petosen tekijöiltä, miten temppu tehtiin.



Ehkä ripeästi toimien voisi saaristokaupunki olla toteutusvaiheessa viiden vuoden kuluttua.



Iikko B. Voipio, Taipalsaari