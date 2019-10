Lukijalta: Keskustan jäähalli on painajainen veronmaksajille ja kaupunkikuvalle

Etelä-Saimaa on julkaissut äskettäin kolmekin juttua suunnitteilla olevasta jäähallista: ”Keskusta-areena henkitoreissaan” 21.9., ”Jäähallikonsultit astuvat esiin” 23.10. ja ”Lappeenranta saa uuden jäähallin” 24.10. Kaikissa niissä paikallista jääkiekkoyhtiötä lähellä olevat virka- ja luottamushenkilöt pyrkivät kaikin keinoin perustelemaan keskusta-areenan paremmuutta. Viimeisessä kirjoituksessa puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo, että selvityksiä tekeville konsulteille on jouduttu antamaan lisäaikaa ja televisiouutisissa hän totesi, että jos muita rahoittajia ei löydy, niin rakentamisen maksaa veronmaksaja. Kaupungin taloussuunnitelmassa on jäähallia varten varattu peräti 30 miljoonaa euroa.

Tekeillä on suuren luokan puhallus. Erityisen silmiinpistävää on keskusta-areenan osalta tarkoituksellinen kaupunkilaisten harhauttaminen. Keskusta-areenan hinnaksi on laskettu 49,8 miljoonaa euroa, jossa hintaa alentavana on huomioitu rakennusoikeuden myynnistä saatavat 6,8 miljoonaa euroa. Kisapuiston hallin hinta on 42,4 miljoonaa, mutta siinä ei olekaan alennuksena sitä samaa 6,8 miljoonaa! Miksi?

Keinotekoinen kikkailu ei pääty vielä tähänkään, sillä keskusta-areenan hinnasta puuttuvat ainakin tarpeelliset infra- ja liikennejärjestelyt sekä paikoitustilat. Pysäköintihallin kustannus on ainakin 35 000 euroa/paikka, joten jo 100-paikkainen halli maksaa 3,5 miljoonaa euroa lisää. On itsensä pettämistä kuvitella, että keskustan pysäköintihalleja käyttäisivät areenaan tulevat katsojat, koska kävelymatka 300–400 metriä on penkkiurheilijallekin liikaa.

Kun lentoliikenne Lappeenrannassa kuitenkin lähivuosina päättyy, tarjoutuu kaupungille ainutlaatuinen mahdollisuus kaavoittaa lentokenttäalue mihin tahansa jääurheilu-, tapahtuma- ja kongressi-käyttöön. Tilaa on runsaasti paikoitukseen ja sisäiseen liikenteeseen. Onhan siellä jo nyt yksi hyvin rakennettu ja päällystetty katu valmiina.

Kansiareenan vaikutusta keskustan kaupunkikuvaan ei ole vieläkään tutkittu. Asiantuntijat ovat hiljaa ja vääntelevät tuskissaan käsiään – ajopuu kuvaa nykytilannetta mainiosti. Hyvä on kuitenkin olettaa kaupunkilaisten huomanneen, että jälleen kerran ollaan panemassa kahden kilon kalaa kilon pussiin!

Seppo Aho, Lappeenranta