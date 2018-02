Lukijalta: Esteet pois naisyrittäjyyden tieltä

Naisyrittäjien määrän kasvattaminen Suomessa edellyttää konkreettisia toimenpiteitä yrittäjyyden esteiden poistamiseksi. Pienissä yrityksissä jokaisen työpanos on merkittävä. Yrittäjä on se, joka ensimmäisenä tinkii tulotasostaan, jos kauppa ei käy tai itse sattuu sairastumaan.



Hiljattain ilmestyneen yrittäjägallupin mukaan jopa puolet yrittäjistä kokee ylirasitusta työssään ja lähes puolet tekee yli 50-tuntisia työviikkoja. Reilu puolet Suomen kaikista yrittäjistä on yksinyrittäjiä, usein naisyrittäjiä, jotka eivät halua tai uskalla laajentaa toimintaansa. Toisaalta uudet työpaikat syntyvät nykyisin palvelusektorille, jotka ovat luonteeltaan työvoimavaltaisia aloja.



On tärkeää, että arvonlisäveron (alv.)alaraja Suomessa nostetaan 50 000 euroon nykyisestä 10 000 eurosta. Näin voidaan madaltaa yrittäjiksi haluavien naisten kynnystä ryhtyä yrittäjäksi ja vauhdittaa myös palvelualan yritysten kasvua. Naisyrittäjien osuus kaikista yrittäjistä Suomessa on 30 prosenttia. Se voidaan nostaa 50 prosenttiin, mutta siihen tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja epäkohtiin puuttumista.



Alv:n alarajan nostamisen lisäksi muita toimenpiteitä yrittäjyyden lisäämiseksi ovat perhevapaakulujen tasaaminen. Laskennallinen vauvalaskun kulu naisyrittäjälle on noin 15 000 euroa, kun huomioidaan myös sijaisen rekrytointi- ja koulutuskulut. Tämä estää naisten omistamien yritysten kehittämistä, kasvua ja tasa-arvoista yrittämistä. Nykyinen kertakorvaus äidin työnantajalle on 2 500 euroa. Se on tyhjää parempi, mutta aivan riittämätön korvaus.



Omakohtaisen kokemukseni perusteella voin vakuuttaa, että ’sijaisen sijaisen sijainen’ yrityspalvelusektorilla ei herätä luottamusta asiakkaissa ja voi aiheuttaa asiakasmenetyksiä, liiketoiminnan supistumista ja joskus jopa toiminnan lopettamisen. Saimaan Yrittäjänaiset kannustaa yhdessä Suomen Yrittäjänaisten kanssa voimakkaasti naisia yrittäjyyteen. Valvomme myös naisyrittäjien etuja ja toimintaedellytyksiä: tasa-arvoista yrittämistä, naisyrittäjien määrän kasvua ja liiketoiminnan esteiden poistamista.



Pirjo Karhu, yrittäjäneuvos, Saimaan Yrittäjänaiset ry:n, puheenjohtaja