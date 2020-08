Lukijalta: Lappeenrannassa on meneillään rakennusten purkuvimma

Etelä-Saimaassa uutisoitiin 31.7, että Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy purattaa Kiviharjunkatu 2:sta kerrostalon, joka on 39 vuotta vanha.

Allekirjoittanut oli kyseisen rakennuksen valmistuessa 25-vuotias ja on edelleen työelämässä. Eikö Asuntopalvelun hallituksessa ole yhtään rakennusten ja rakentamisen päälle ymmärtävää henkilöä? Ei ole, koska tarkistin asia google-haulla.

Kaupunkien ja kuntien omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenet ovat poliittisesti valittuja henkilöitä eli sopivia. Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä on entinen pankinjohtaja, eli osaamista varmaan on. Mainitaan nyt kumminkin, että Mäkelä on valmistunut rakennusinsinööriksi 1996.

Etelä-Saimaan jutussa oli tarkoituksella otettu valokuva hyvin huonosti hoidetusta rakennuksesta (likainen), jolla haetaan yleistä hyväksyntää kyseisen talon purkamiselle. Kyseisen kerrostalon omistaa Asuntopalvelu Oy, jonka omistaa Lappeenrannan kaupunki eli veronmaksajat.

Tämänikäisten rakennusten purku on yhteiskunnan varojen tuhlausta. Tämäkin rakennus kestäisi vielä 10 vuotta käyttökunnossa, jos niin haluttaisiin. Hankkeeseen on luvattu Aran rahoitus, mutta Arankin rahatkin ovat veronmaksajien rahaa. Kaupunkien- ja maalaiskuntien taloudet linkittyvät aina valtakunnan talouteen eli veron maksajiin.

Seppo Talka (ps)

rakennusalayrittäjä

Lemi