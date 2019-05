Lukijalta: Nyt ei saa tuhota Taipalsaaren tulevaisuutta ja sen elinvoimaisuutta kouluverkkoon puuttumalla

Taipalsaarella kuntastrategian yksi painopiste on elinvoimaisuus, ja tarkoituksena on lisätä kunnan vetovoimaa entisestään. Taipalsaari on kiistatta kauneimpia kuntia koko Suomessa. Kunnalla on edellytykset positiivisempaan väestönkehitykseen, jos vain kuntapäättäjät osaavat nyt tehdä viisaita, kauaskantoisia päätöksiä.

Toivomme totisesti, että nyt tehdään päätös lasten ja koko Taipalsaaren parhaaksi. Nyt on oiva tilaisuus markkinoida kuntaa lapsimyönteisellä otteella ja näyttää, että vaikeissakaan taloudellisissa tilanteissa Taipalsaarella ei säästetä lasten oikeuksissa.

Nyt ei saa liikaa tuijottaa paperikasassa makaavia lukuja, eikä yksipuolisia mielipiteitä. Nyt ei saa tuhota Taipalsaaren tulevaisuutta ja sen elinvoimaisuutta kouluverkkoon puuttumalla. Nyt on löydyttävä uskoa tulevaan. Uskoa siihen, että lapsiperheet jatkossakin valitsevat kotikunnakseen Taipalsaaren.

Nyt on aika näyttää, että Taipalsaarella välitetään lapsista ja sen arvoasteikolla lapset tulevat ensin. Lapsilla on oikeus omaan lähikouluun ja turvalliseen koulumatkaan. Lapsilla on oikeus hyvään lapsuuteen Taipalsaarella, myös tulevaisuudessa.

Heli Parta ja Sini Korppi, perheenäidit Saimaanharjulta