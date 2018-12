Lukijalta: Suomi on hyvä maa

Suomi on hyvä maa. Tuo lause ei ole varmastikaan kaikkien mieleen, mutta asiaa kannattaa aina miettiä hiukan laajemmin kuin omalta kohdalta.

Menestyneitä kansakuntia mitataan monesti sillä, mitä sillä on tarjota omille kansalaisilleen, millainen on sen oman maan teollinen osaaminen ja tuotanto ja mikä on viennin ja tuotannon tase.

Me itse kukin voimme miettiä vaikkapa millaisia venäläisiä, romanialaisia, serbialaisia, saudiarabialaisia tai monen muun maan tuottamia on hankittavissa tai on jopa ostanut käyttöönsä. En ainakaan itse muista ostaneeni yhtään viimeisen 10 vuoden aikana. Näiden maiden elintaso muodostuu lähinnä raaka-aineen viennistä, matkailusta tai avustuksista ulkomailta.

Suomi eli pitkään metsästä, mutta myös paljon muusta. Teollisuustuotantomme omassa maassa on korkeatasoista ja tavaravirtoja kulkee ympäri maailmaa. Tästä on syntynyt yritystoimintaa, tuotekehittelyä, tuotantoa, työtä ja vientituloja. Vähin erin myös meistä suomalaisista on tullut kansainvälisiä ja tunnettuja kaikkialla maailmassa.

Jos teemme vertailun vaikkapa naapurimaahamme Venäjään, niin kovin harva meistä havittelee hankkivansa koko elämänsä aikana ainuttakaan venäläistä tuotetta käyttöönsä. Venäjä elää raaka-aineviennillä eikä sitä pystytä edelleenkään jalostamaan omassa maassaan tuotteiksi. tai puhumattakaan kansainvälisiksi brändeiksi.

Viime vuosina olemme opetelleet matkailun ammattilaisiksi ja uskomme pian saavamme tänne "brändättyyn" Pohjolaan runsaasti maksavia turisteja. Tähän meillä on kaikki edellytykset, mutta tarvitsemme rohkeita yrittäjiä ja erinomaista, joustavaa ja ennenkaikkea palvelevaa henkilökuntaa. Suomen Lappi on jo maailman kartalla. Olisiko Saimaan seudulla jo lähivuosina samaan?

Juhani Sirkiä, Lappeenranta