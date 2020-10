Lukijalta: Onko Lappeenranta urheilukaupunki?

Lappeenranta ylsi viime viikolla upeaan saavutukseen, kun kaupunki valittiin Euroopan vihreimmäksi kaupungiksi. Ympäristön eteen on tehty kaupungissa toimia, joista voi olla ylpeä.

Urheilun osalta tilanne on toinen, sillä Lappeenranta ei ole edes maakuntansa ykkönen urheiluolosuhteissa. Niiden kohdalla on tehty jo pidempään vain tarvittava, ja sekin vuosia myöhässä – toisin kuin Imatralla.

Esimerkkejä tästä on monia, joista viimeisimpänä paljon keskustelua herättänyt uusi monitoimihalli. On täysin käsittämätöntä, että Kisapuistossa – jonka katto on vaarallinen turvallisuusriski – pelataan edelleen Liigaa, koska kaupunki ei saa päätöksiä aikaan.

Monitoimihallin sijoituspaikan osalta järkevin vaihtoehto on keskusta. Jokainen jäähallilla käynyt ja ruuhkassa jonottanut tietää, että Kisapuisto on logistisesti huono paikka järjestää Liiga-otteluita, puhumattakaan muista tapahtumista. Keskustassa on tarvittava infra hallin lähellä suurempienkin tapahtumien, kuten messujen, konserttien tai vaikkapa puoluekokousten järjestämiseen. Lisäksi halli elävöittäisi keskustaa merkittävästi.

Toimitilalautakunta linjasi, että se haluaa hallin Kisapuistoon. Ironista kyllä, Kisapuistoon tulisi esityksen mukaan pelkkä jäähalli, vaikka aiemmin on kritisoitu sitä, kuinka uusi halli palvelisi vain SaiPaa. Monitoimihalli keskustassa palvelisi monia eri lajeja ja muita tahoja, jäähalli Kisapuistossa palvelisi vain jääurheilua.

Eikö olisi ilmastopääkaupungin agendan mukaista rakentaa vihreää hallia keskustaan? Kisapuiston hallin havainnekuvaa komistaa valtavan kokoinen parkkipaikka, kun taas keskustahalliin suurin osa tulisi kävellen. Tutkimusten mukaan 64% Liigan hiilijalanjäljestä tulee katsojien matkustuspäästöistä.

Valtuutettu Markus Iitiän (kok.) adressi hallista keskustaan keräsi parissa päivässä lähes 1500 allekirjoitusta, joten toivoa on siis vielä. Ilmastopääkaupungin mottojen mukaisesti: Ajatelkaa rohkeasti ja uskaltakaa tehdä – myös urheilun saralla.

Visa Veijonen

Tampere/Lappeenranta