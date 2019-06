Lukijalta: Haluan saada yhtä ihmisarvoista hoitoa kuin fyysisesti sairaat

Olen yksi niistä hiljaisista, joiden kohtalona on syödä koko ajan isompi annos lääkkeitä, koska Eksoten psykiatrisen osastohoidon inhimillinen puoli, yksityisyys ja turvallisuus on unohdettu tyystin. Olen yksi niistä hiljaisista, jotka potevat kotona vakavaa psyykkistä sairautta, ja elämäni on kutistunut neljän seinän sisälle, kerran viikossa tapahtuvaan työstään ylikuormitetun hoitajan tapaamiseen.

Arkeani leimaa voimakas masennus ja itsetuhoisuus. Silti pahimman hädän hetkellä en saa tarvitsemaani hoitoa Eksoten psykiatriselta osastolta, koska siellä ei ole tilaa minulle. Osastolla on vain yksi hiljainen eristyshuone, joka on kuin selli. Sinne ei naapuripotilaan avunhuudot kuulu. Tai aggressiivinen toinen potilas ei pääse repimään minua hiuksista, kun yritän nukkua. Hoitajat ovat yliväsyneitä.

Minut on lääkitty hiljaiseksi. Haluaisin elää ja saada yhtä ihmisarvoista hoitoa kuin fyysisesti sairaat. Olen silti lappeenrantalainen asukas ja haluaisin asua täällä, mutta onko Eksoten hoidon tarkoitus hoitaa vain fyysisesti sairaita? Jopa saamani hoidon taso viittaa siihen, että en ole enää ihmisenä arvokas yhteiskunnalle.

Jokainen meistä voi joskus sairastua psyykkisesti, vahvinkin. Niin minullekin kävi, entiselle ahkeralle ja kovasti työelämään takaisin kaipaavalle.

Hiljaiseksi lääkitty

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.