Lukijalta: Maailman parhaaksi todetusta sairaala- ja hoitojärjestelmästä ei tule säästää

Olin viime vuoden lopussa K-sairaalan hyvässä huomassa. Silloin monien dialogien avulla sain selville sen, kuinka koko henkilökunta oli jaksamisensa äärirajoilla. Suurilta virheiltä välttyivät ja juuri ja juuri oli vielä työiloa ja jaksamista, vaikka jaksamiselle ja uusiutumiselle tärkein innostuminen oli jo poissa.

Tulin katsomaan yhtä parhaimmista ystävistäni tänne samaan paikkaan. Kiersin usealla osastolla ja sama näkyy jokaisessa. Enää eivät jaksa.

Kuntoutusosaston välitön, iloinen tunnelma on vaihtunut ylirasittuneeseen apeuteen, välinpitämättömyyteen siksi, että kiire on liian rajua. Enää ei ystävänikään mielestä ole aikaa hoitotyöhön. Henkilökunta kärsii ja asiakkaat myös.

Kuntien ja kaupunkimme on pakko säästää. Se on faktaa, mutta mistä säästää, kun väki ikääntyy ja hoitotarve kasvaa? Ei missään tapauksessa maailman parhaasta sairaala- ja hoitojärjestelmästä. Niiden priorisointi tärkeimmiksi on suurimman tuoton lähi- ja pitkällä tähtäimellä antava sijoitus.

Kaikki kiitos ja kunnia Eksoten nykyiselle johdolle, joka yrittää kaikin keinoin saada lähes mahdottoman yhtälön räknättyä. Avainrooleissa ovat poliittiset päättäjät. Sote maksaisi yli viisi miljardia euroa ja hoito- ja lääkärityö menisi niille, jotka palvelevat vain rahan jumalaa.

Olen kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että sain kiitettävää hoivaa ja siksikin tärkeää on, että tulevat asiakkaat saavat sitä myös.

Petri Toiviainen, Lappeenranta