Lukijalta: Parikkala, parasta yhdessä? Henkilöstö kuulee heitä koskevista asioista kyliltä tai lukee sanomalehdistä

Parikkalan Kunnalliset JHL 425 on saanut yhteydenottoja jäseniltään liittyen kunnan toimintaan henkilöstönsä suhteen. Kunnan päättäjiltä toivomme avointa, keskustelevaa lähestymistapaa työntekijöitään kohtaan. Nyt henkilöstö kuulee heitä koskevia asioita kyliltä tai lukee niistä sanomalehdistä.

”Kunnassa valmistellaan teknisten palveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamista yhdessä Rautjärven kanssa. Parikkalassa on n.40 työntekijää, Rautjärvellä n.25. Määrä on kuntien kokonaisuuteen nähden merkittävä.” Näin kertoi Etelä-Saimaa 18.2.2020. Parikkalan kunnan työntekijöitä ei ole asiassa lähestytty millään lailla. Asiasta ei ole keskusteltu, ei tiedotettu, luottamusmies on myös lehtitietojen ja huhupuheiden varassa.

Koronaviruksen takia alkoi etäopetus 18.3. Kirjolan koulun 10 koulunkäynninohjaajaa saivat yllättäen ma 23.3. kutsun infotilaisuuteen tulevan työnkeskeytyksen johdosta, joka alkoi heti seuraavana päivänä 24.3. Asia koski myös kolmea Saaren ohjaajaa. Asiasta ilmoitti rehtori maanantaina. Olisiko ollut hyvää henkilöstöjohtamista kertoa asiasta hyvissä ajoin ennen keskeytyksen alkamista? Olisiko voinut antaa työntekijöille aikaa reagoida asiaan?

YT-neuvotteluja ei tarvittu työnantajan mukaan poikkeustilanteen takia. JHL:n mukaan neuvottelut olisi pitänyt käydä ja informoida luottamusmiestä. Samalla kunnanhallitus päätti ti 24.3. aloittaa poikkeusoloihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut muun henkilöstön kanssa. Siitäkin tieto tuli paikallislehden kautta työntekijöille 26.3.

Millaista henkilöstöjohtamista Parikkalassa halutaan noudattaa? Haluaako kunnan johto viestiä työntekijöilleen arvostavansa heitä? Siltä ei kunnan työntekijöistä tällä hetkellä tunnu. Työntekijät ovat huolissaan tulevasta, onko työpaikkoja, miten tässä edetään, miksi kukaan ei kerro mitään. Tällä hetkellä on tunne, että meidät on unohdettu, meillä ei ole väliä.

Parikkalan kunnan henkilöstöstrategiassa puhutaan tehokkaasta ja avoimesta tiedonkulusta. Kuinka hyvin tämä on toteutunut? Mielestämme ei kovin hyvin. Toivommekin työnantajan panostavan enemmän huomioita avoimuuteen ja henkilöstön kuulemiseen, henkilökunnan motivointiin ja hyvinvointiin. Näin viihtyvyys työssä lisääntyy, joka näkyy siten tuloksellisuudessa ja sitoutumisessa.

Parikkalan Kunnalliset JHL ry os. 425 hallitus