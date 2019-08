Lukijalta: Keskustan romahdus johtuu äänestäjien pettämisestä

Maamme puoluekartalla keskusta oli joku vuosi sitten vielä suurten puolueiden joukossa. Sitten tuli pääministeri,joka lupasi, että tulos tai ulos. No tulos on nyt, että puolue on minipuolueiden joukossa.

Julkisuudessa keskustassa etsitään syytä romahdukseen, mutta sisäinen hyvä veli -verkosto estää sanomasta todellista syytä. Sehän on äänestäjien pettäminen. Nyt puolue on hallituksessa mukana vaikka tulos tai ulos -mies lupasi toista. Tulee vääjäämättä mieleen sama tilanne kuin oli muutama vuosi sitten sinisillä, unohdetaan äänestäjille annetut lupaukset ja hypätään ministeri-mersun takapenkille. Ja nykyinen valtiovarainministeri jatkaa linjaa, joka karkottaa lisää äänestäjiä.

Olen ihmetellyt, miksi keskustassa ei myönnetä todellista syytä puolueen tilaan ja laiteta tulos tai ulos -porukkaa vastuuseen aikaan saannoksestaan. Nykyiset puoluejohtajuutta tavoittelevat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni eivät sanallakaan vihjaa tarpeesta selvitellä asiaa. Onko vaikenemisen kulttuuri puolueen sisällä liian määräävä niin, että äänestäjien etu jää toiseksi?

Ari Hyvönen, Kausala