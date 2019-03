Lukijalta: Suomessa päätäntävalta on annettu byrokraateille

Ruotsin kunnissa valta on oikeasti poliitikoilla eikä virkamiehillä, kuten Suomessa. Kunnan ykkösmies on kunnanhallituksen puheenjohtaja, joka on kokopäiväinen poliitikko. Kaupungin virkamiesjohtajan rooli on hyvin pieni verrattuna suomalaisiin kunnanjohtajiin ja virkamiehiin.

Ruotsissa on useita kokopäiväisiä kunnallispoliitikkoja, jotka osallistuvat myös päätösten valmisteluun, toisin kuin Suomessa, jossa valmistelun hoitaa virkamiehistö ja poliitikkojen tehtävä on van lyödä kumileimalla hyväksyntä esityksiin.

Suomessa kunnan poliittisesti valituilla edustajilla ei ole nykyisin minkäänlaista päätäntävaltaa, etenkin kun kunnan kaikki toiminnot ovat yhtiöitetty. Kaikki valta on annettu byrokraateille ja hyvä veli -järjestelmä kukoistaa.

Rauli Kemppi, Savitaipale