Lukijalta: Suna Kymäläinen vastaa: Kopra ymmärtää tahallaan väärin

Kokoomuksen Jukka Kopra jatkaa SDP:n verolinjan tahallista väärinymmärtämistä Etelä-Saimaassa (21.3.).

Jälleen kerran toistan: SDP haluaa keventää erityisesti pienipalkkaisten työntekijöiden verotusta. SDP ei aja ansiotuloverotuksen kiristämistä. Nykyisen hyvätuloisten solidaarisuusveron SDP pitäisi ennallaan.

Veropelotteluun lähtevien kokoomuspoliitikkojen on hyvä muistaa, että kokoomus on itse luvannut miljardin veronalennukset tarkemmin yksilöimättä niiden uskottavaa rahoitusta. SDP on kertonut avoimesti, miten tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan. Emme tähtää verotuksen lisäämiseen, vaan painopisteen siirtämiseen työn verotuksesta pääomien ja muun muassa listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen.

Vastuuttomien veronalennusten sijaan yhteisiä varoja on käytettävä Suomen tarvitsemien tulevaisuusinvestointien toteuttamiseen. Niin luodaan edellytyksiä kasvulle, investoinneille ja sitä kautta uudelle työlle. Tähän perustuu SDP:n tulevaisuuslinja.

Suna Kymäläinen, kansanedustaja, kansanedustajaehdokas (sd.)