Lukijalta: Työn perässä - mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Pari vuotta sitten elämäntilanteeni muuttui radikaalisti ja jouduin useiden tuloksettomien paikallisten työnhakujen jälkeen katsastamaan tilannetta myös pääkaupunkiseudulla.

Pääsin heti keikkatyöläiseksi hoitotyöhön. Punkkasin aikuisen lapseni yksiön lattialla. Ei ollut kovin mieltä ylentävää sotkea lapseni yksityiselämä, joskin hän minua lohdutti. ”Äiti nyt on minun vuoroni jelpata. Olethan sinäkin minua auttanut aikoinaan.” Liikutuin kyyneliin. Monesti sen talven aikana.



Lapseni sosiaalinen elämä on vilkas, joten oma asunto löytyi varsin pian. Yksiö mahdollisti vihdoinkin aviopuolison vierailut isolle kirkolle. Tosin ilo omasta nukkumatilasta oli lyhyt kun nopeasti tajunnanvirtaan iskostui, ettei lähihoitajan keikkatyöllä makseta matkakuluja Helsinkiin (vaikka bussi on edullinen) ja ylipäätään perustarpeita tyydyttävää elämistä kahdessa asunnossa. Siis ravintoa, puhtautta ja terveyttä. Puhumattakaan asuntolainasta ja vastikkeesta sekä työasunnon vuokrasta, vakuutuksista autoon ja kahteen asuntoon.



Alkoi parempipalkkaisen työn etsintä. Hain töitä kokoaikaisesti työteon ohella sekä Helsingistä että Lappeenrannasta. Vihdoin pääsin haastatteluun, testeihin. Minut valittiin uuden ammatin koulutukseen Helsingissä. Opiskeluaika tarkoitti kahden kuukauden ajan ilman palkkatuloja. Edelläänkään ei voinut näin ollen täysin iloita onnistuneesta rekrytointiprosessista. Kuka elää täysin ilman tuloja kaksi kuukautta? Siispä nöyrästi lainahakemuksen kimppuun.



Kului puolisen vuotta. Unettomuus lisääntyi, ahdistus kasvoi ja väsymys. Sellainen kokonaisvaltainen uupumisen tunne, joka ei lähtenyt nukkumalla. Tuli itkukohtauksia, vietin työssä tauot yksin, etsin hiljaisuutta ja rauhaa. Kuljin jatkuvasti edestakaisin Helsingin ja kodin väliä. Kaipasin omaa kotisänkyä, kotikeittiön ikkunasta avautuvaa Saimaan maisemaa. Surullinen ja alavireinen olo oli alati läsnä. En osannut iloita enää juuri mistään.



Tie vei lääkärille. Lääkäri katsoi minua silmiin. Nyt on pysähtymisen paikka. Olet tehnyt ihan hirveän uhrauksen löytääksesi työtä. Nyt tuli loppu tälle ramppaamiselle. Jäät sairaslomalle ja se on pitkä.



Pari vuotta sitten toteutin tietämättäni aktivointimallia. Voin vain todeta omalta kohdaltani rankkoihin kokemuksiin perustuen, ettei ole helppoa jättää kotiaan, tuttuja maisemia, lenkkipolkuja ja aloittaa kaikki alusta täysin uudessa miljöössä.



Työ antaa toimeentulon, mahdollistaa osallisuuden yhteisöllisyyteen ja onnistumisen kokemuksia. Elämään eliksiiriä. Mutta ei hinnalla millä hyvänsä.



Jaana Kuokka, Taipalsaari