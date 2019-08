Lukijalta: Jos Pontuksen koululla on ongelmia, ei se ainakaan Montessori-koulutuksen vika ole

Kuopuksemme, prinsessamme, aloitti koulu-uransa 4-vuotiaana Suur-Lontoon alueella Epsomissa. Jatkoi sitten Pekingissä 4,5-vuotiaana Montessori-tarhassa, jonka jälkeen 5-vuotiaana ekalle luokalle. Koulu oli The International Montessori School of Beijing (MSB, msb.edu.cn) vuoden verran.

Sieltä hän siirtyi 6-vuotiaana ekalle luokalle Kanadassa Toronto Montessori Schools:iin (TMS, tmsschool.ca) Richmond Hill:ssä, jossa jatkoi muistaakseni 16-vuotiaaksi asti. Loppuvuosiksi hän halusi isompaan kouluun, pyrki ja pääsi arvostettuun Branksome Hall:iin (branksome.on.ca) Toronton keskustaan.

Yliopistoon tyttäremme halusi USA:aan. Isä on USA:sta ja isän mukaan maailman parhaat yliopistot ovat USA:ssa, luullakseni myös kalleimmat. Yale ei ottanut, Harvardiin ei hakenut, mutta University of Michigan toivotti tervetulleeksi. Hän halusi kuitenkin pienempään yliopistoon ja valitsi Pomona Collegen Los Angelesin lähellä Kaliforniassa. Pääsi samalla lämpimämpään ilmastoon, mikä saattoi olla tärkein Michiganin voittanut valintakriteeri. Pomonassa hän aloittaa nyt kolmannen vuoden tänä syksynä.

Me vanhemmat olemme maksaneet kiitettävän summan Montessori-opetuksesta ja täysin vapaaehtoisesti. TMS on myös IB-koulu (International Baccalaureate), mikä tarkoittaa, että koulun opetus on käynyt läpi perusteellisen tarkastuksen ja edelleen käy jatkuvasti. Myös Branksome Hall on IB-koulu.

Mielestämme Montessori-opetuksen parhaita puolia olivat havainnollinen alkuopetus Montessori-välineineen, itseohjautuvuus, tiedon itsenäinen hakeminen, kannettavan tietokoneen monipuolinen käyttö erityisesti laajemmissa tehtävissä, esitelmät, esitykset, laajempien kokonaisuuksien hahmottaminen, kielten opiskelu (ranska, mandariinikiina), taideopinnot, liikunta, johtamiskoulutus, väittelytaidot. Me vanhemmat teimme oman osuutemme ja järjestimme hyvän joukon tasapainottavaa harrastustoimintaa (extracurricular activities) sekä yhdessäoloa ja vapaata muiden samanikäisten kanssa, usein omien menojemme kustannuksella.

Jos Pontuksen koululla on ongelmia, ei se ainakaan Montessori-koulutuksen vika ole. Jos löytyy halua, löytyy myös tietoa ja toimivia Montessori-opetuskäytäntöjä. Mikä kelpaa University of Michiganille ja Pomonalle, sen luulisi kelpaavan myös suomalaisille yliopistoille.

Outi Pesu Pollock, Lappeenranta