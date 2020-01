Lukijalta: Kannattajatkin jäävät kotisoffalle

Moni urheiluseura miettii jatkuvasti miten saisi kasvua katsomoihinsa. Urheilutapahtumien parhaan fiiliksen saa ehdottomasti katsomosta, mutta suuntaus näyttää olevan vain toisin. Iso ja kasvava osa urheilujännäreistä pysy kotisoffalla ja loput kokevat huippuhetket baareissa.

Missä vika? Täytyy rohkaistua väittämään, että näen ja koen ottelutapahtumat täydellisemmin TV-ruudun ääressä kuin katsomossa. Televisiosta voi katsoa hyvin kohdistettuna tilanteet ja vieläpä erinomaiset selostetut hidasteet. Myös tulospalveluja voi helposti sivussa seurata livenä. Katsojia ärsyttävien mainoskatkojen aikana voi käydä juomassa kahvikupposen eikä tarvitse kuunnella kovalla soitettavaa musiikkia. Nykykäytäntö on jopa SaiPankin otteluissa, että hidasteet, maalikimarat, vierasotteluiden tulosseuranta katsotaan katsomossa omalta päätelaitteilta elikkä näyttötaulut ja tulospalvelu ovat pahasti ajasta jäljessä. Ei tämä ole mikään SaiPan kotihallin ongelma pelkästään. Näin se on muuallakin ja vieläkin pahempi muissa lajeissa.

Viime vuosien panostus on ollut lähinnä pubien määriin, palvelun nopeuteen ja istuimiin. Ehkä halleissakin on hiukan lämpimämpi. Hyvän olon tunne istuinpenkillä on aiheuttanut sen, että tunnelmanluojaksi ja tuojaksi ovat jääneet vain päätykatsomoiden äänekkäät fanit. Katsomokulttuurin kehityksessäkin on vielä siis meillä paljon kehitettävää.

Juhani Sirkiä,

Lappeenranta