Lukijalta: Terapiatakuu parantaa yhdenvertaisuutta

Terapiatakuu-kansalaisaloite etenee eduskuntaan. Mielenterveyden ongelmat koskettavat meistä suomalaisista joka toista jossakin vaiheessa elämää. Kun yksi sairastuu, vaikuttaa se monen elämään. Mielenterveyden ongelmat vaativat varhaista hoitoa ja tunnistamista. Suomessa mielenterveyden hoito ei ole ollut riittävää, sillä vain puolet apua tarvitsevista saavat oikeanlaista hoitoa oikea-aikaisesti.

OECD-raportin mukaan köyhyyden ja heikentyneen mielenterveyden yhteys on kotimaassamme ilmeinen. Meillä Suomessa eri tuloryhmien välinen ero masennuksen esiintyvyydessä on kaikista Euroopan maista korkein. Terapiatakuu parantaa yhdenvertaisuutta, sillä sen myötä potilas saisi hänelle sopivaa hoitoa taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Hoidon tarve arvioidaan heti hoitoa haettaessa ja terapiaan pääsee jo kuukauden sisällä. Painopiste terapiatakuun myötä tulisi siirtymään nopeisiin psykososiaalisiin hoitoihin, joita riittäisi useammille. Suomen mielenterveyspalveluiden maine paranisi merkittävästi lakimuutoksen myötä, ja sen seurauksena apua haettaisiin ajoissa. Mikäli taustalla on huonoja kokemuksia tai ennakkoluuloja, avunhakeminen voi viivästyä tai pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan tekemättä.

Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat suuren riskin syrjäytymiselle. Syrjäytymiskierre ja suurempien ongelmien syntyminen voidaan pysäyttää matalan kynnyksen hoidolla.

Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsän mukaan masennuksen huono hoito on vaikuttanut Suomessa korkeisiin itsemurhalukuihin. Itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty hyvää työtä, mutta silti vuosittain noin 800 ihmistä kuolee Suomessa itsemurhan kautta. Saavutettavat ja yhdenvertaiset mielenterveyspalvelut ovat tärkeä keino ehkäistä itsemurhia. Panostaminen mielenterveystyöhön on sijoitus, joka maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Hallituksen on päätettävä terapiatakuusta niin pian kuin mahdollista, jotta yhdenvertaiset saavutettavat mielenterveyspalvelut ovat meille totta.

Linda Brandt-Ahde

Kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta