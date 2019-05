Lukijalta: Eurovaaleissa on kysymys meistä suomalaisista

Edellisistä vaaleista on tuskin viikkojakaan ja kotiin tullut kirje kehottaa uudestaan äänestämään.

Eurooppa on Suomi ja Suomi on Eurooppa. Meidän eurooppalaisten vaalit ovat 26. toukokuuta 2019. Vaaleissa ei ole kysymys poliitikoista, komissaareista, mepeistä ja erilaisista virkamiehistä. Vaaleissa on kysymys meistä suomalaisista.

Olemme eri ikäisiä ja kykyisiä. Joukossamme on vanhoja, nuoria, terveitä ja sairaita. Asumme harvaanasutun maan eri kolkissa. Nyt kuitenkin kysytään mielipidettämme Euroopan parlamentin asioista. Mielipidettä kysytään joka kuudes vuosi. Jotkut voivat ajatella, että minun mielipiteelläni ei ole merkitystä siellä kaukana Brysselissä tai Strasbourgissa. Tämä ei ole totta. Mielipiteillämme on merkitystä ja meitä kuunnellaan tarkkaavaisesti. Olen varma siitä. Maineemme on kiirinyt Eurooppaan jo ennen omia tällaisia mietteitämme.

Olemme vakaan talouden maa. Olemme pärjänneet ja pärjäämme ankaran pohjoisen olosuhteissa. Olemme rauhallisia ja rauhantahtoisia. Pidämme huolta vanhuksistamme, vammaisistamme ja lapsistamme. Muun muassa näistä syistä Eurooppa kuuntelee meitä ja haluaa tietää mielipiteemme. Mielipiteet ilmoitetaan äänestyskopissa, jossa äänestetään luotettavaa ja aikaansaavaa ehdokasta Euroopan parlamenttiin.

Sirpa Minkkinen, Lappeenranta