Lukijalta: Suomeen tarvitaan ensi vaalikaudella asuntopoliittinen ohjelma

Suomessa rakennetaan tällä hetkellä ennätyksellisen paljon asuntoja. Etenkin kerrostalojen rakentaminen on voimakkaassa kasvussa, sitä vastoin rivi- ja omatalojen rakentamiset ovat kutakuinkin viime vuosien tasolla. Asumiskustannukset ovat kuitenkin huolestuttavassa kasvussa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan 9.10. jättämän mietinnön mukaan asuminen on liian kallista erityisesti kasvukeskuksissa, samalla asuntojen arvo laskee osassa maata. Maata on kehitettävä kaikissa osissa ja elinmahdollisuuksia on saatava kaikkialle Suomeen. Myös hyvillä liikenneyhteyksillä voidaan vähentää muuttopaineita erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Suomeen tarvitaan ensi vaalikaudella asuntopoliittinen ohjelma, joka sisältää eduskunnan tarkastusvaliokunnan esittämän kahdeksan vuoden kehittämisohjelman. Näin saadaan pitkäjänteisyyttä asuntopolitiikkaan.

Vastikään käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus, jonka on määrä valmistua ensi eduskuntakaudella, on yksi keskeisimmistä rakentamisen ja asumisen kehittämisen toimenpiteistä. Siinä on mielestäni esimerkiksi kevennettävä nykyistä kolmeportaista kaavajärjestelmää kaksiportaiseksi, siten saadaan alueidenkäytön suunnittelua sujuvammaksi. Kaavoitus vaikuttaa paljon asumisen hintaan. MAL, eli maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukset pitää ottaa käyttöön kasvukeskusten ulkopuolellakin, jotta alueita voidaan kehittää. Rakentamisen normitusta on edelleen kevennettävä esimerkiksi puurakentamisen osalta.

Yhteiskunnassa tarvitaan kaikenkokoisia ja kaikenlaisia asuntoja sekä myös erilaisia asuntojen omistusmuotoja, esimerkkinä osuuskunta. Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ovat tärkeä osa asuntorakentamista; lisäksi työtä asunnottomuuden poistamiseksi on jatkettava määrätietoisesti. Asuminen on ihmisen perustarpeita ja omaan kotiin on oltava mahdollisuus kaikilla ihmisillä.

Ari Torniainen, kansanedustaja (kesk.), eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen