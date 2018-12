Lukijalta: Lappeenkatu lyö Kisapuiston jäähallivertailussa

Kisapuistossa pysäköinti on pienellä alueella tiheästi. Poislähtö kestää 15 minuuttia, vain 2–3 kaistaa. Suuri paikallinen saastepäästö. Miten sopii ilmastotavoitteisiin?

Lappeenkadulla on hajautettu pysäköinti: Noin 500 metrin säteellä on 2 400 pysäköinti hallipaikkaa. Taipalsaaren suunnasta tuleville on Lönnrotin koulun luona,

sekä Marjankadun ja Yrjönkadun varrella noin 250 ilmaista pysäköintipaikkaa. Vaalimaan ja Helsingintietä tuleville on Prisman korttelissa noin 570 ilmaista pysäköintipaikkaa. Luku ei sisällä Prisman hallin paikkoja, jotka on varattu asiakkaille. Paikallisliikenteen busseilla pääsee lähelle hallia. Alueella asuu kilometrin säteellä 11 000 asukasta, tulevat kävellen.

Kansirakennetta pelkääville: Prisma ja Citymarket ovat kannen päälle rakennettuja ja samoin uudet keskustan kerrostalot. Olen seurannut pelejä Kaukaan montusta Kisapuistoon ja toivon mukaan Lappeenkadunkin hallille.

Hallien lähelle pysäköinti vain joukkueille, toimitsijoille ja invapaikat.

Lappeenkatu-vaihtoehto lyö Kisapuiston pesäpallo lukemin 12-3. Halli ehdottomasti Lappeenkadulle.

Markku Myyrä, Lappeenranta