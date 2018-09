Lukijalta: Veteraaneille ja lotille taksikyydit kuten ennenkin

Kela-taksikyydit ovat heinäkuusta alkaen käyneet arvaamattomammiksi myös veteraaneille ja sotainvalideille, lottia unohtamatta. Tuolloin Kela muutti ”kyytikäytäntöjään” ja nyt asiakkaiden on tilattava auto tuntia ennen toivottua lähtöaikaansa, jopa kauppareissulla on kotimatkalle tilattava uusi kyyti. Mutta kuten uutisista ja lehdistä olemme huomanneet, kyydit tulevat tunnin kuluttua, jos kohtalo on erityisen suotuisa.