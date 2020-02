Onko kaikkiin ruokiin pakko lisätä kasviksia? Kasviksia on nykyään kaikkialla ja kaikki epäterveellinen on otettu pois. Koulujen oppilaista aika harva tykkää, kun on niin vähän lihaa.

Minun mielestäni pitäisi olla perjantaisin koululaisten päättämä ruoka tai vaikka pelkkä jälkiruoka, kunhan kaikki saavat mielipiteensä esiin. Meidänkin pitää saada päättää.

Isla Puranen,

Kimpisen koulu 5M