Lukijalta: Toivottavasti joutsen selvisi

Joku päivä sitten luin estareista lukijan huolestuneen Pallonlahdella olevasta joutsenesta. Otin tuon johdosta yhteyttä palopäällikköön ja hän lupasi laittaa jonkun ajamaan ja tarkistamaan tilanteen.

Lisäksi laitoin viestiä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtajalle Harri Ekholmille, joka sattui olemaan toisessa valtakunnassa matkalla, mutta joka hienosti otti yhteyttä paikalliseen lintuihmiseen ja tämä henkilö meni kiikarilla katsomaan, että joutsen todella on siellä. Ekholm teki virallisen ilmoituksen pelastuslaitokselle.

Pyhtäällä on lintuhoitola, jossa hoidetaan vahingoittuneet linnut kuntoon. Toivotaan, että joutsen on saatu pelastettua, liekö poikanen, kun yksin on jäänyt. Kiitos huolestuneelle henkilölle joka estarin kautta apua haki joutsenelle.

Riitta Kärmeniemi, Lappeenranta