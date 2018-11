Lukijalta: Piirakanrypyttäjä olisi iloinen, kun toimensa taustalla Radio Suomesta kuuluisi jotain viihdyttävää ärsyttävän sijaan

Kiitos Jaana Kuokkalalle ansiokkaasta kirjoituksesta aiheena Areenan hieno tarjonta (ES 3.11) Jatkaisin vielä aiheen vierestä koskien viittaamiaan tietokoneettomia ihmisiä ja yksin asuvia vanhuksia.

Onkohan tutkittu mikä on Radio Suomen vakikuuntelijoiden keski-ikä? Entä minkä ikäiset suunnittelevat kyseisen kanavan soittolistat? Ja millä vuosikymmenellä kanavan musiikki on tehty? Kuinka usein listat vaihtuvat? Aina voi vaihtaa kanavaa. Haluaisin kuitenkin kuunnella Suomi-radiota, koska alueosissa on ajankohtaista paikallista asiaa ja toimittajilla reippaat jutut.

Mutta se musiikki! En karsinoisi musiikkimakuja ikäluokkien mukaan. Luulen kuitenkin, että niillä jonkinlainen vastaavuus on. Tuntuu, että nykyiset soittolistat on koonnut nuorehko porukka. Suurin osa musiikista on alle 10 vuoden ikäistä. Iskelmä-, elokuva-, ja muut kotimaiset ja kansainväliset klassikot on unohdettu. Onneksi niitä vielä löytyy jokusesta harvasta musiikin asiantuntijan laatimasta timantista. Ykköseltä löytyy apuja myös. Netilliset voivat laatia omia suosikkilistojaan ja kuunnella niitä miten ja milloin haluavat.

Radio Suomi on ainut vaihtoehto päiväsaikaan ajankohtaisen asian äärelle ilman mainoksia. Ja miksi se sama lista soi joka päivä? Voisiko vielä ajatella, että olisi vuorotellen puoli tuntia musiikkia ja tarinaa? Voisi musiikin ajaksi sulkea radion. Onhan tämä toimittajillekin työsuojelukysymys, kun pitää päivästä toiseen kuunteluttaa samaa musiikkia. Tuskin musiikin tekijätkään haluavat teoksiaan ”puhkisoitettavan”, vaikka toistoista korvausta saavatkin.

Piirakanrypyttäjäkin olisi iloinen, kun toimensa taustalla kuuluisi jotain viihdyttävää ärsyttävän sijaan. Morsian, ilves ja hirvi on jo kymmenillä toistoilla kaluttu inhokeiksi. Nyt on kiurunpoikasen vuoro.

Tutkittavaa riittää. Ja kehitettävää.

Hannele Ohvo, eläkeläinen, Imatra