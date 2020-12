Lukijalta: Arboretum selvisi sotien jälkeiset hullut rakennusvuodet, jolloin viheralueiden arvo ei ollut korkealla – Liikuntahallille on keksittävä uusi paikka

Sisäliikuntahallin on kaupunginvaltuusto jo päättänyt sijoittaa ammattikoulun kentälle. Paikka on tähän tarkoitukseen kovin ahdas ja kapea. Hallin toimintoja rajoittaa etelästä amiksen rakennukset ja toiselta sivulta Valtakatu. Kentän toiminnoilla on laajenemismahdollisuus ainoastaan itään ja ylös. Suunnitelmissa on päätetty sijoittaa paikoitusta vaativat tilat puistoon, poistamalla arviolta 100–150 puuta. Kun käyttö pääsee aikanaan alkamaan, paikoitustilaa on laajennettava, mikä on hyvin todennäköistä, puita poistuu lisää. Jälki puistossa ja maisemassa olisi tämän jälkeen hyvin ikävän näköinen. Kadun toiselle puolelle istutettiin sata rusokirsikkaa, mutta toisella puolella kaadetaan 150 puuta.

Kaavoitus on ollut arboretumin uhka sen perustamisesta asti. Vieläkään se ei ole poistunut minnekään. Kaavoittajalle viheralue on raakamaata, joka voidaan ottaa tehokkaampaan käyttöön, kun tarvetta tulee. Vesitorninpuisto on erinomaista rakennusmaata ja sijainti loistava. On suorastaan ihme, että se on säästynyt sotien jälkeisinä hulluina rakentamisen vuosina viheralueena aikana, jolloin viheralueiden arvo kaupunkirakenteessa ei ollut kovin korkealla. Kun tästä ajan jaksosta on päästy ulos, nyt toivottavasti olemme tässä suhteessa viisaampia.

Kaikki olemme sitä mieltä, että LUM tarvitsee sisäliikuntahallin. Päämäärän saavuttamiseksi hallin sijainti tulee tarkoin harkita, niin että se ei ole ristiriidassa ympäristöarvojen kanssa. LUM on ympäristöarvoja kunnioittava seura, eikä se halua toimia arvojensa vastaisesti. Hyvään arvostukseen luotamme edelleen.

Kaupungintalossa voitaisiin nostaa pöydälle kaupungin kartat uudestaan ja tarkastella tilannetta uudelta pohjalta. Leirin kaupunginosassa on jo valmiina kaksi toimintakuntoista kenttää. Sinne mahtuisi mainiosti kolmaskin, jos se sijoitetaan Kivenkadun ja pohjoisen teollisuusraiteen välimaastoon. Jos myöhemmin halli kaipaa muita tiloja, tarpeiden kasvaessa, niin tilaa rakentamiseen löytyy.

Kun vielä suunnitelmat ovat vielä pääkopassa, ja päätöksen tekoon on saatu lisää taustatietoa, olisi sisäliikuntahallin paikkaa syytä perustellusti vielä harkita uudelleen.

Arto Pulkkinen

Lappeenranta