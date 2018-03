Lukijalta: Pakaralihakset ovat nyt arvossaan – se kertoo kauneusihanteiden muutoksesta

Jalkojen treenaus on muuttunut perusteellisesti. Takalistoa treenausta tuli ennen kaikin tavoin välttää. Kyykyt tehtiin niin, että kantapäiden alle laitettiin parin kolmen sentin korot. Tarkoitus oli vain kasvattaa etureisiä – ei peppua.

Aika on vaivihkaa muuttunut täysin. Nyt on varta vasten laitteita, jolla treenataan pakaroita. Ilmeisesti saleilla on pelkästään pakaroihin keskittyviä tunteja.

Takaliston treenaaminen ei ole vain kauniin kaaren muovaamista. Pakaroiden tärkein tehtävä ei ole katseiden kääntäminen, vaan terveyden ja lihaskunnon vaaliminen. Pakaroiden harjoittaminen edesauttaa hyvinvointia: lievittää kipuja ja vähentää nivelkuormituksia. Helppoa ei täydellisen pepun kasvattaminen kuitenkaan ole.

Huvittaa, jos joku on käynyt salilla pari kuukautta ja kävelee pylly taaksepäin kenossa näyttääkseen, että treeni on tehonnut. Kuin olisi ollut omenavarkaissa omput takataskussa. Muistakaa nyt herranjestas, että veltto takamus on pallomaisen pyllyn vastakohta.

Liikuntafysiologi dosentti Juha Hulmi on sanonut, että pakaralihakset ovat tärkeitä lantion ojennuksessa. Niitä tarvitaan muun muassa juostessa ja useissa kyykkäysliikkeissä, mutta varsinkin luistelussa. Tähän on uskominen.

Kauneusihanteet muuttuvat – myös siitä on kyse. Jos laihuuden ihannointi on johtanut syömishäiriöihin, pilataan tätäkin trendiä implanteilla ja muilla sen sortin luonnottomuuksilla.

Markus Malmi, Lappeenranta