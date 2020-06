Lukijalta: Suojelussa on vielä puuhaa

Suomenlahden merimetsojen suojelussa on edistytty hyvin. Saaret ja luodot ovat samalla saaneet kauniin kuorrutuksen kitukasvuisten puunkäkkyröiden tilalle. Samoin maatalouden mahdollista ylituotantoa ollaan menestyksekkäästi rajoittamassa sallimalla valkoposkihanhien keväiset välilaskut Pohjois-Karjalan pelloille. Peltojen lannoitus hoituu samantien luonnonmukaisella tavalla.

Susia ei ole aikoihin näkynyt Mannerheimintien tienoilla Helsingissä, mutta onneksi kanta on säilynyt vahvana maalais-Suomessa. Espoolaisrouva kertoi puolestaan peurojen ilmestyneen hänen puutarhaansa huolehtimaan perennapenkkien kitkemisestä. Herkkua kuuluvat olevan myös orvokit, pelargoniat ja tulppaanit. Peurat ovat tuoneet mukanaan lauman punkkeja, joita ei tosin ole vielä Suomessa suojeltu.

Meillä maalla erityistä huolta on herättänyt viitasammakoita uhkaava kohtalo. Niitä uhkaa Taipalsaarella Konstunrantaan suunniteltu rakentaminen, mikä on onneksi nyt saatettu lisäharkintaan. Näin korona-aikana on lohduttavaa saada lehdestä lukea, että sammakoiden konsertti sentään järjestyi ongelmitta. Liito-oravien kannalta hienoa on se, että papanoita on riittänyt levitettäväksi uhanalaisiin paikkoihin.

Hohhoijaa. Paljon on vielä kuitenkin hoidettavaa. Otetaanpa esimerkiksi Saimaan norpat, joiden kanta on ilahduttavasti kohentunut. Tilanne ei ole kuitenkaan välttämättä vakiintunut.

Siksi ehdotan, että näinä rahanmättöaikoina maata johtava punaviherhöperistö ottaisi vähintään harkintaan syksyn kehysriihessä norppien hoitajamitoituksesta päättämisen. Onhan vakuutettu, että vanhustenkin hoitajamitoitus toteutuu, miksei myös norppien. Niitähän on toistaiseksi vielä vähemmän kuin vanhuksia.

Kari Hämäläinen

Savitaipale