Pääkirjoitus: Suomen superrikkailla on kova arvomaailma

Suomen superrikkaat eivät pidä melua itsestään. Heillä on kuitenkin varallisuutensa ansiosta paljon vaikutusvaltaa, ja siksi on hyvä tietää, millainen arvomaailma taloudellisella huipulla vallitsee ja millaisia ajatuksia heillä on yhteiskunnasta. Professori Anu Kantola ja akatemiatutkija Hanna Kuusela pyrkivät avaamaan näkymiä huipputuloisten ajatuksiin haastattelemalla 90 henkilöä, jotka kuuluvat suurituloisimpaan promilleen suomalaisista.

Tutkimuksen mukaan rikkaat ovat monessa suhteessa kuten muutkin. Omaisuuksistaan huolimatta he tuntevat ärtymystä ja kaunaa muita kohtaan.

Itsensä he näkevät poikkeusyksilöinä, jotka turvaavat talouskasvun ja veroillaan ylläpitävät yhteiskunnan palveluja. He toki maksavatkin runsaasti veroeuroja, mutta veroprosentti on pääomatulojen takia keskipalkkaisen suomalaisen tasoa.

Niitä kohtaan, joilla menee kaikkein heikoimmin, ei tunneta paljoa solidaarisuutta. Rikkaiden mielestä työttömät käyttävät tukia hyväkseen ja vastuuttomasti toimiva ammattiyhdistysliike pitäisi ”räjäyttää”. Yhteiskunnan tarjoamat tuetkin vain laiskistuttavat.

Mielipiteet muistuttavat perinteisiä kovan oikeiston kannanottoja, joissa demokratia on ikävä hidaste. Huipulla pitäisi silti muistaa, että demokraattisina ja tasa-arvoisina pidetyillä Pohjoismailla menee maailmassa parhaiten. Täällä ei rikkaitten tarvitse suojautua korkeiden aitojen tai henkivartijoiden suojaan.

Tutkimuksessa on myös huomionarvoista, etteivät rahat ja rikkaudet näytä lisäävän tyytyväisyyttä. Omaisuutta on enemmän kuin muilla, mutta silti nähdään runsaasti erilaisia ongelmia lisärikastumisen tiellä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi