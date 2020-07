Pääkirjoitus: Marian aukio kaipaa kipeästi ihmisiä

Nyt kun koronarajoituksia on alettu purkaa, väkeä on taas riittänyt Lappeenrannan keskustassa aurinkoisina kesäpäivinä. Vaikka pandemia ei ole vielä täysin ohi, kaupunkiin palannut ihmisvilinä luo toivoa elpyvästä taloudesta.

Edellisellä helleviikolla Lappeenrannan satamassa oli ajoittain jopa ruuhkaa. Ilta-aikaan sataman kioskeille ja terasseille sai jonotella pitkään.

Sen sijaan ydinkeskustassa toivoisi näkevän enemmän vapaa-ajan viettäjiä. Marian aukio on liki tyhjillään, vaikka siitä piti tulla kaupungin olohuone.

Uudistuneesta Marian aukiosta on väitelty useampi vuosi. Toisten mielestä tyhjä aukio on avaruudellinen ja mahdollistaa pienten tapahtumien järjestämisen. Toisille aukio tarkoittaa autiomaata, johon ei huvita jäädä.

Koronapandemian hellittäessä pienet tapahtumat palaavat Marian aukiolle, mutta ennen sitä alue kaipaa ihmisiä. Siksi sen harmaata yleisilmettä pitää kohentaa.

Aukiolle on toivottu esimerkiksi istutuksia ja penkkejä. Pari siirrettävää istutusta on jo saatu, mutta pienuutensa vuoksi ne eivät yleisilmettä juuri viherrä. Terassia lukuun ottamatta istumapaikkoja aukiolla on niukasti. Mallia voisi ottaa Kaupungintalon edustatorille toukokuussa tuoduista penkeistä ja matoista.

Kun ihmiset haluaisivat viettää enemmän aikaa Marian aukiolla, sinne voisi perustaa vaikkapa siirrettäviä kesäkioskeja.

Viihtyisyyttä lisäisi myös se, ettei tarvitsisi katsella ja varoa aukion läpi körötteleviä autoja. Kaksi vuotta sitten kaupunkikehityslautakunta äänesti niukasti läpiliikenteen jatkumisen puolesta.

On taas aika pohtia, voisiko Marian aukion muuttaa autottomaksi edes kesäajaksi. Silloin aukio saisi tilaa esimerkiksi penkeille ja kesäkioskeille sekä lunastaisi paremmin lupauksensa kaupungin olohuoneena.