Pääkirjoitus: Verotietojen julkisuus rapistuu

Jokusen eteläkarjalaisen suurituloisen verotiedot saattavat tänä vuonna jäädä pimentoon. Satakunta suomalaista on vastustanut vetotietojensa lähettämistä medialle. Verohallinto on hyväksynyt pyynnöt EU:n tietosuojalakiin perustuen.

Kun asia alkuviikosta nousi otsikoihin, verottaja sai vielä tukun lisää pyyntöjä. Tiistai-iltaan mennessä tulleet on luvattu käsitellä. Verotiedot julkaistaan ensi maanantaina.

Tilanne on uusi. Periaatteessa kaikkien suomalaisten verotiedot ovat edelleen julkisia. Ne saa menemällä paikan päälle verotoimistoon tai soittamalla. Tällöin on kuitenkin tiedettävä, kenen tietoja etsii.

Käytännössä verohallinnon linjaus vähentää avoimuutta. Kun jatkossa eniten tienanneiden listalta puuttuu osa nimistä, näitä ei saa kaivettua varmuudella esiin vaikka verotoimiston päätteellä viettäisi tunteja. Kokonaiskuvan muodostaminen ja tietojen analysointi vaikeutuu.

Tänä vuonna eteläkarjalaisista varmaan harva on vielä herännyt porsaanreikään. Alue ei muutenkaan ole Suomen rikkaiden keskittymä. Tulojen suuruus ei ehkä ole monelle arka paikka. Toisaalta jos verohallinnon linja jatkuu ensi vuonna, tietojensa poistajia on varmasti selvästi jatkossa enemmän.

Verotietojen avoimuus on ollut suomalaisille ylpeyden aihe. Se on osaltaan pitänyt yllä uskoa järjestelmän toimivuuteen ja lisännyt ymmärrystä suurituloisten merkityksestä järjestelmän ylläpitäjänä. Verotiedoista voi nähdä, mistä julkisten palvelujen rahoitus tulee. Kateellisen tirkistelyn sijaan verotietojen tarkastelu on viime vuosina kehittynyt ylipäätään analysoivampaan suuntaan.

Avoimuuden rapautuminen on huolestuttava kehitys. Suomalaisen kansantalouden kehityksen analysointi vaikeutuu tämän myötä.