Pääkirjoitus: Saksa ei olekaan paska maa – hiihtomenestys on tuonut iloa synkkyyden keskelle

Keihäsjermu Seppo Rädyn 1993 tokaisemaa "Saksa on paska maa" -sanontaa voisi nyt muotoilla uudelleen. Käynnissä olevat hiihdon maailmanmestaruuskilpailut Saksan Oberstdorfissa ovat olleet suomalaisittain iloinen tapahtuma.

Vaisuin odotuksin kisoihin lähetetty Suomen joukkue on venynyt monessa kohtaa. Suomalaiset ovat saalistaneet kolme mitalia ennen lauantain ja sunnuntain lajeja. Saavutus on erinomainen. Miesten parisprintin ja naisten viestin mitalit ovat tulleet erinomaisten venymisten jälkeen. Molempia joukkueita on yhdistänyt hurtti huumori ja luja yhteishenki.

Kyynikko kysyy, mitä väliä sillä on, jos suomalaiset voittavat hiihdossa arvokisamitaleja. Merkitystä ei kannata väheksyä. Vaikeina aikoina ihmiset haluavat kokea iloisiakin asioita. Suomalaiset penkkiurheilijat ovat päässeet tuulettelemaan hymyilevien suomalaisurheilijoiden siivellä ansaitusti. Koronataistelun vastapainona tämä ilo on tervetullutta.

Jos huippuhiihtäjien esimerkki innostaa suomalaisia entistä enemmän ladulle, ovat hiihtäjät tehneet ison palveluksen myös kansanterveydelle. Poikkeusolot ovat korostaneet luonnossa liikkumisen merkitystä. Suomalainen talviluonto on juuri nyt kauneimmillaan, ja hyvän lumitilanteen takia hiihtäminen on maaliskuun alussa mahdollista käytännössä koko Suomessa. Hiihto on erinomaisen kokonaisvaltaista liikuntaa, joka tekee hyvää koko keholle.

Suomalaiset mitalistit Saksan lumilla ovat sekä ensikertalaisia arvokisojen palkintokorokkeella että kaiken nähneitä konkareita. Nykyhiihtäjät ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, jossa tavallinen kansalainen on päässyt heidän iholleen, kun hiihtäjät raportoivat kokemuksistaan.

Huikein suomalaistarina kietoutuu 42-vuotiaan Riitta-Liisa Roposen ympärille. Viestimitaliin ratkaisevasti vaikuttanut Roponen on muuttunut kansankielessä Rituksi. Kun suomalainen urheiluhullu kansa alkaa nimittää etunimellä tai lempinimellä, on olohuoneissa otettu hiihtäjä ikiomaksi.