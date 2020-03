Pääkirjoitus: Koronaviruksen tulo Etelä-Karjalaan odotettua – Varovainen voi olla, mutta paniikkiin ei syytä

Etelä-Karjalan ensimmäinen koronatartunta todettiin perjantaina. Se oli odotettua. Virukseen sairastuneita on ollut jo muualla Suomessa, ja olisi ollut päinvastoin ihme, jos epidemiaa ei olisi täällä nähty.

Tilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti, mutta syytä paniikkiin ei ole. Suuri osa virukseen sairastuneista selviää vähin vaurioin.

Maakunnan yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa yhteisöissä on jo tehty suunnitelmia sen varalta, että joku yhteisössä sairastuu. Niitä on hyvä olla. Suuria vaikutuksia voi tulla, jos alueelle tulee isoja karanteeneja. Ne voivat olla turhauttavia, mutta edes ne eivät ole syy paniikkiin. Pahimmassa tapauksessa joku riskiryhmiin kuuluva menehtyy.

Kannattaa silti muistaa, että Suomi on edelleen turvallinen maa, jossa terveydenhuolto toimii. Täällä on pystytty varautumaan tilanteeseen usean kuukauden ajan. Täällä tehdään asioita hötkyilemättä, asiaperustein, parhaiden asiantuntijoiden ohjeistuksella.

Tästä kannattaa pitää kiinni. Kun viranomaiset ja terveydenhuoltohenkilökunta tekevät päätöksiä toimenpiteistä, siihen ei tarvita poliitikkoja tai muitakaan neuvomaan yksityiskohtia kuten sitä, milloin lentoasemalla aletaan mitata kuumetta.

Yksilöiden kannalta terve varovaisuus on toki hyvästä. Hygieniasta kannattaa huolehtia ja epidemia-alueille matkustamista välttää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Jos viranomaiset määräävät karanteeniin, sitä on syytä noudattaa. Siinä kohtaa on kyse muidenkin terveydestä.

Kaikkea yksittäinen ihminen ei kuitenkaan voi ennakoida. Yleisessä keskustelussa on jo ehditty syyllistää sairastuneita. Tämä on erikoinen lähtökohta. Jos ihminen on lähtenyt Italiaan vaikka kaksi viikkoa sitten, se ei osoita mitään erityistä piittaamattomuutta.

eeva.sederholm@esaimaa.fi