Pääkirjoitus: Onneton taksilaki ei toimi maaseudulla eikä kaupungeissa — Epäonnistuneen uudistuksen valuvikojen korjausta pitää kiirehtiä

Taksilain uudistus on yksi selkeimmistä edellisen hallituksen epäonnistumisista. Liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla junailtu kilpailua ja hinnoittelua vapauttanut lakimuutos tuli voimaan viime vuoden heinäkuussa.

Nyt runsaan vuoden kuluttua taksilakia moittivat kaikki. Epäonnistumisesta kertoo, että kuorossa ovat mukana ne puolueet, joiden hallitusvastuun aikana laki säädettiin.

Taksilaissa on monia ongelmia. Maaseudulta kuskit ovat kaikonneet, eikä kyytejä saa. Kaupungeissa autoja riittää, mutta asiakkaat eivät voi olla varmoja hinnoista. Kiristynyt kilpailu parhailla apajilla on jopa saanut aikaan käsirysyä kuljettajien kesken. Lisäksi Kela-kyydeissä on ollut ongelmia ja lain on arvioitu lisänneen harmaata taloutta. Asiakkaat eivät luota takseihin, ja kyydit ovat vähentyneet.

Taksilain uudistaminen on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) lupasi lähes ensitöikseen puuttua lain valuvikoihin.

Aikataulu vain tuntuu melko hitaalta. Tämän vuoden ajan tehdään selvityksiä, lainsäädäntötyöhön päästään mahdollisesti ensi vuoden alussa ja voimaan uudistettu laki voisi tulla vuoden 2021 alkupuolella.

Toki muutokset pitää valmistella huolella, jottei ojasta päädytä allikkoon. Silti kuluttajien ja yrittäjien kannalta vähintään puolentoista vuoden kärvistely kuulostaa pitkältä. Ainakin Kela-kyydit pitäisi saada kuntoon aiemmin. Ehkä puolueiden yksimielisyys nykyisen lain ongelmista nopeuttaa käsittelyä eduskunnassa.

Muutosten tavoite on selvä: taksipalvelut pitää turvata eri puolilla maata, ja hinnoittelun tulee olla selkeä. Taksiliitto on ehdottanut, että takseihin pitäisi palauttaa pakolliset taksamittarit, joiden avulla verottaja saisi tiedon kaikista matkoista. Tämä olisi hyvä keino ehkäistä harmaata taloutta.