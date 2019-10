Pääkirjoitus: Asumisen muoto muuttuu — Nuoria aikuisia omistusasunnon hankkiminen ei kiinnosta kuten ennen

Oman asunnon hankkiminen kiinnostaa nuoria aikuisia yhä vähemmän (Yle 11.10.). Tilastokeskuksen mukaan 30 –34-vuotiaiden asuntokunnista enää 48 prosenttia asui omistusasunnossa, kun osuus vielä 10 vuotta sitten oli 58 prosenttia. Samanlainen suuntaus näkyy kaikissa alle 40-vuotiaissa ikäluokissa. Vanhemmissakin ikäluokissa into omistamiseen vähenee, mutta selvästi maltillisemmin. Vastaavasti vuokralla asuminen lisääntyy.

Kehitykselle voi nähdä useita syitä. Yksi on se, että nuorten aikuisten on nykyisin vaikeampi saada asuntoluottoa kiristyneen omarahoitusvaatimuksen takia. Maksuhäiriöriskin kannalta vaatimus on perusteltu, mutta se pakottaa monet nuoret vuokrakohteisiin ja maksamaan korkeita vuokria. Yhteiskunnalle ilmiö heijastuu lisääntyneinä asumistukina, jotka ovat viime vuosina olleet nopeassa kasvussa.

Asunnon omistaminen ei enää houkuttele nykypäivän nuoria, kuten edellisiä sukupolvia. Omistusasunto ei olekaan vanhuuden turva, vaan sen sijaan se voi olla arvonsa menettänyt taloudellinen riippa, josta ei pääse eroon asiallisella hinnalla, jos tarvetta majapaikan vaihtamiseen tulee. Monilla syrjäseuduilla asuntomarkkina on käytännössä pysähtynyt, mikä ei innosta uusiin kauppoihin.

Omistusasunto myös rajoittaa työvoiman liikkuvuutta merkittävästi. On vaikea lähteä työn perään, jos asuntoaan ei saa kaupaksi. Vuokralaisella ei tällaista ongelmaa ole.

Suomessa omistusasumista on perinteisesti pidetty vuokra-asumista parempana. Sitä on tuettu korkotuilla ja verovähennyksillä. Vuokra-asumisen yleistymisen pitäisi näkyä enemmän myös valtion harjoittamassa asuntopolitiikassa.

