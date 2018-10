Pääkirjoitus: Angela Merkelin eroilmoitus aloittaa uuden aikakauden Saksassa

Angela Merkelin eroilmoitus puolueensa kristillisdemokraattien CDU:n puheenjohtajuudesta ei lopulta tullut valtavana yllätyksenä. Merkelin puolue kärsi viikonloppuna Hessenin osavaltiovaaleissa jo toisen merkittävän tappion. Muutama viikko sittenhän CDU:n baijerilainen sisarpuolue CSU koki saman kohtalon. Vaikka Saksalla menee taloudellisesti hyvin, on maassa paljon maahanmuuttoasioihin liittyvää tyytymättömyyttä, joka henkilöityy Angela Merkeliin. Oli tehtävä ratkaisu CDU:n syöksykierteen oikaisemiseksi.

Merkel aikoo edelleen jatkaa Saksan liittokanslerina toimikautensa loppuun vuoteen 2021 asti. Eilinen eroilmoitus kertoo silti, että yksi aikakausi Saksan ja myös Euroopan politiikassa on päättymässä. Merkel on ehtinyt jo 13 vuotta kestäneellä kanslerinurallaan saada merkittävän aseman paitsi Saksassa myös kansainvälisessä politiikassa. Tosin Saksa on historian painolastinsa takia ollut haluton käyttämään mahtiaan, ja Merkelinkin roolina on ollut enemmän vaikuttaa taustalla.

Seuraava kysymys kuuluu, kenestä tulee Merkelin seuraaja puoluejohtajana ja myöhemmin ehkä liittokanslerina. Ehdokkaita on jo mainittu useita, mutta valinta ei ole helppo. CDU:n sosiaalidemokraattinen hallituskumppani SPD on vuosia turhaan etsinyt itselleen uutta johtajaa, joka palauttaisi puolueelle entisen loiston.

EU:n ja sitä kautta Suomenkin kannalta on tärkeää, millaisen johtajan Saksa saa. Merkel vakuutti, ettei hänen eronsa vaikuta maan EU-linjauksiin. Uudella johdolla voi olla kuitenkin toisenlaisia näkemyksiä unionin tulevaisuudesta. Uudet tuulet Saksan sisäpolitiikassa heiluttavat unioniakin.

Markku Kumpunen

