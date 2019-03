Eksoten rekrytointityöryhmä päättää keskiviikkona isosta asiasta. Valitaanko toimitusjohtaja Pentti Itkosen seuraaja jo ilmoittautuneista hakijoista, jatketaanko hakuaikaa vai julistetaanko tehtävä uudelleen haettavaksi?

Näyttää selvältä, että hakuaikaa kannattaa jatkaa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 13. Yllättävimpiä nimiä olivat Imatran kaupunginjohtajan tehtävässä vain vuoden viihtynyt Rami Hasu ja Eksoten entinen mielenterveyspuolen johtaja Timo Salmisaari.

Päättäjät ovat eteläkarjalaisille velkaa sen, että rekrytointiprosessi on kunnianhimoltaan vähintään valtakunnan tasoa.

Hasun ansiot eivät tee hänestä varteenotettavaa hakijaa. Salmisaari taas olisi takuuvarma uudistaja. Valinnan todennäköisyyttä vähentää se, että Eksote-rupeamansa aikana välit poliitikkoihin olivat välillä huonot.

Jos Eksoten poliittisen johdon mielipidettä voi arvailla, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula lienee vahvoilla. Sen sijaan kuntajohtajat eivät ilahtuisi tästä valinnasta. Karhula tulisi syvältä organisaation sisältä, mikä tuskin edesauttaisi pikaista uudistamista.

Uudistamisen tarpeessa Eksote joka tapauksessa on. Kun sote-uudistus kariutui, rahoitukseen tai palvelujen järjestämiseen ei ole tulossa valtakunnan päättäjiltä helpotusta lähivuosina. Maakunnan väestökehitys tarkoittaa kuitenkin, että palveluverkkoa pitää lähivuosina kehittää rajusti, jotta resurssit suuntaan hyvään hoitoon ja kustannuksia karsitaan oikeista paikoista.

Eksotella on mahdollisuus hakea toimitusjohtajan paikalle nyt parasta mahdollista osaajaa. Sairaanhoitopiirillä on viimeaikaisesta rahapulasta huolimatta edelläkävijän maine valtakunnassa. Nyt on mahdollisuus löytää terveydenhuoltoalaa jollain tavalla tunteva johtaja, joka yhdessä henkilöstön kanssa järjestää palvelut niin, että Eksotesta haetaan jälleen mallia tuleviin valtakunnan tason ratkaisuihin. Johtajalle tämä olisi melkoinen sulka hattuun uralla ja avaisi vaikka mitä ovia.

