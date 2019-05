Pääkirjoitus: Eksoten toimitusjohtajan valinta on ratkaisevassa vaiheessa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtajan valinnassa on käsillä ratkaiseva viikko. Valintatyöryhmä karsi neljä kärkiehdokasta, joiden soveltuvuustestit se saa käsiinsä maanantaina. Tämän jälkeen työryhmä tekee oman esityksensä Eksoten hallitukselle.

Kaikki hakijat ovat yli 50-vuotiaita terveysalan ammattilaisia. Tuula Karhula on tehnyt pitkän uran Eksoten vanhuspalvelujen johtajana, Jukka Mattila työskentelee Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä, Ilkka Naukkarinen on hallintojohtaja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä ja Timo Saksela työskentelee Synlabissa, jonka kanssa Eksote on hieronut kauppoja laboratoriotoiminnasta.

Valinnalla on iso merkitys maakunnan kehitykselle. Eksoten toimitusjohtaja on vaikutusvaltaisin julkisen sektorin johtaja Etelä-Karjalassa. Hänellä on hallittavanaan noin puolen miljardin vuosittaiset toimintakulut.

Haasteita niiden hallinnoimisessa riittää. Toisella puolella ovat omistajakunnat, jotka rahoittavat toimintaa ja toisella puolella asukkaat, jotka palveluja käyttävät. Toisaalta huudetaan, että kulut eivät voi kasvaa. Toisaalla ovat käyttäjät, joille on elintärkeää saada riittävän hyviä palveluita.

Vaikka maakunnan väkiluku tulevaisuudessa vähenee, yhä useampi käyttää lähivuosina julkisia palveluja. Sitä mukaa, kun me vanhenemme, yhä useampi meistä siirtyy työterveyshuollosta Eksoten palvelujen piiriin.

Kukaan ehdokkaista ei loista niin, että valinta olisi itsestään selvä. Soveltuvuustestit ratkaisevat paljon. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee Eksoten 28-henkinen valtuusto kesäkuussa.

Toivoa sopii, että joukosta löytyy uudistaja, joka saa Eksoten ottamaan kehityksessä seuraavan harppauksen.