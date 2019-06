Taipalsaaren kuntapolitiikka nousi juhannuksen alla jälleen otsikoihin. Osa kuntapoliitikoista vaati tuoreen kunnanjohtajan Kari Kuuramaan työsuhteen purkamista.

Neljä sosialidemokraattia ja kolme Taipalsaari-liikkeen valtuutettu kirjelmöi aiheesta viime viikolla kunnanhallitukselle. He haluavat antaa kunnanjohtajalle potkut kiireesti ennen koeajan päättymistä. Näin kunnan ei tarvitsisi maksaa johtajasopimuksen mukaisia kipurahoja. Poliitikkojen mielestä valinta tehtiin aikanaan liian kiireessä.

Kunnanjohtajan mukaan tieto epäluottamuksesta tuli hänelle aivan puskista, eikä siitä oltu keskusteltu hänen kanssaan. Kunnanjohtajasopimuksen purkaminen koeajalla olisi myös äärimmäisen harvinaista ja poikkeuksellista.

Kunnanhallitus siirsi asian ensi maanantain valtuuston käsittelyyn. Kovin todennäköistä Kuuramaan erottaminen ei ole, sillä suurimman puolueen keskustan sekä kokoomuksen edustajat eivät ole valtuutettujen kirjelmässä mukana.

Ulospäin poliitikkojen manööveri on vaikuttanut erikoiselta. Kuuramaa on toiminut tehtävässään vajaat puoli vuotta. Taipalsaaren talouden kriisitilanne on peruja pitkältä ajalta, eikä sitä muutamassa kuukaudessa korjata. Talouden korjaaminen kunnassa vaatii nyt pitkäjänteistä työtä. Jos kunnanjohtajan paikka menisi uudestaan auki, hakijoita tuskin tällaisen julkisen keskustelun jälkeen olisi jonoksi asti.

Poliitikkojen julkinen operaatio kertoo heidän neuvottomuudestaan ongelmien keskellä. Valitettavasti yhden miehen erottaminen tuskin ratkaisee niitä.