Pääkirjoitus: Työmarkkinoilla kiehuntaa

Työmarkkinoiden kuohunta yltyi viikonlopun aikana. Paperiliitto, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro uhkaavat työnantajia laajoilla työtaisteluilla, jotka alkavat tammikuun lopussa. Lakkouhkaukset koskevat kymmeniä tuhansia työntekijöitä vientiteollisuuden yrityksissä.

Kun tähän lisätään tiistaina alkavien kunta-alan neuvottelujen hankala asetelma, on Suomessa poikkeuksellisten säiden lisäksi hyvin erikoinen työmarkkinatilanne.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto saivat pitkän väännön jälkeen aikaiseksi uuden työehtosopimuksen vuoden alussa. Työehtosopimuksesta putosivat pois niin kutsutut kilpailukykytunnit, joista sovittiin aiemmin työnantajan ja työntekijöiden välillä erillisellä pöytäkirjalla. Työnantajat katsovat, että muissa työehtosopimuksissa 24 kiky-tuntia ovat pysyviä. Työntekijäliitot taas vetoavat pään avanneeseen sopimukseen pohjana muille tesseille.

Lakkouhkaukset synnyttivät maanantaina työnantajien vastatoimia. Teknologiateollisuus ilmoitti lopettavansa Pron ay-jäsenmaksujen perimisen palkanmaksun yhteydessä. Teollisuuden edustajat sanovat, etteivät ne voi jäsenmaksuperinnällään tukea yrityksiä uhkaavia laajoja työtaisteluja.

Kun teollisuudessa hiertävät kiky-tunnit, on kunta-alalla vielä isompia näkemyseroja. Esimerkiksi hoitajat vaativat teollisuuden avaussopimuksiin kirjatun 3,3 prosentin palkankorotuksen päälle 1,8 prosenttiyksikköä. Kuntatyönantaja ihmettelee, mistä rahat palkankorotuksiin, kun viime vuonna yt-neuvottelujen kautta säästöjä haki 70 kuntaa tai kuntayhtymää.

Työmarkkinoiden riidat repivät Suomea tilanteessa, jossa talouskasvu on taittunut. Kaiken kukkuraksi talouden kasvua rajoittaa joillakin aloilla työvoimapula. Tilanne on niin poikkeuksellinen, että neuvotteluissa tarvitaan paljon viisautta. Pitäisi malttaa kuunnella toistakin osapuolta. Nyt huudellaan vastapelurin päälle tai ohi.