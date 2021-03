Pääkirjoitus: Muuntovirus ja turnausväsymys rumentavat lukuja

Maaliskuu on ollut synkkenevää aikaa Etelä-Karjalassa koronan suhteen. Maakunta siirtyi koronan leviämisvaiheeseen helmikuun lopulla, pian täällä opiskelijayhteisössä paljastuneen yhden leviämisryppään jälkeen. Tuo rypäs saatiin ilmeisesti tukahdutettua, mutta tartuntaluvut eivät ole rauhoittuneet. Leviämistä on vauhdittanut se, että suuri osa viime viikkoina todetuista tapauksista on ollut herkästi tarttuvaa virusmuunnosta.

Keskiviikkona uusia koronatartuntoja kirjattiin Etelä-Karjalassa 20 kappaletta, mikä on toistaiseksi korkein luku yhtenä päivänä Eksoten alueella. Toinen huolestuttava luku ovat sairaalahoidossa koronan takia olevat, joita on nyt seitsemän. Jos keskussairaala joutuu ohjaamaan henkilöstöä ja resurssia koronapotilaiden hoitoon, se on pois muun muassa kiireettömistä leikkauksista.

Ennen joulua Eksote kertoi sulkevansa leikkaussaleja, koska anestesiahoitajia tarvittiin avuksi hoitamaan koronapotilaita. Nyt vielä leikkauksia ei ole tarvinnut perua, mutta tilanne huolestuttaa. Terveydenhoitohenkilöstöä tarvitaan myös testaamiseen ja rokottamiseen. Jaksamisongelmista ovat kertoneet hoitajien etujärjestöt.

Etelä-Karjalassa viime viikkojen tartunnat ovat olleet pääsääntöisesti nuorilla aikuisilla, jotka yleensä kestävät tautia vanhusväestöä paremmin. Vanhusten hoitopaikkoihin virus ei ole onneksi levinnyt. Heikkokuntoiset koronapotilaat tarvitsevat tehohoitopaikkoja, usein pitkiäkin jaksoja, ja niitä on rajallinen määrä.

Ihmisten väsymys ja kyllästyminen jo vuoden jatkuneisiin ohjeisiin, suosituksiin, varoituksiin ja rajoituksiin on ymmärrettävää. Moni ei ole enää jaksanut pysytellä kärryillä siitä, mistä viimeksi on tiedotettu, ja kuka on sanonut mitäkin. Maskien käytöstä ja käsideseistä on onneksi tullut rutiinia. Turnauskestävyys ja pinna ovat koetuksella. Muun muassa moni yrittäjä ja kulttuurityöläinen on jo katkeamispisteessä. Siitä huolimatta ymmärrystä ei heru minkäänlaiselle kikkailulle, joilla yritetään esimerkiksi kiertää ravintoloille annettuja koronamääräyksiä.